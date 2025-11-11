中媒揚言「福建號」必去台海 軍方笑了：被我方數百枚反艦飛彈當靶子

去年8月的海空精準彈藥射擊，海軍及海巡署分別在沱江級艦丶安平級海巡艦上發射雄三飛彈，展現強大戰力。圖為雄三反艦飛彈於沱江級艦上發射。（軍聞社）

〔記者羅添斌／台北報導〕中國第一艘電磁彈射型航空母艦「福建號」5日在海南三亞「入列」服役，尚未有實戰戰力，後續還要繼續做各項測試，但中國官媒卻等不及了，揚言未來必去台灣海峽等地，軍方官員今天對此表示，航空母艦的最佳戰場是在廣闊的海洋，進入相對狹窄的海峽反而會暴露自身的弱點，更何況「福建號」航艦一旦進入台灣海峽，都在國軍百枚以上的反艦飛彈的射程之內，屆時會被當做靶子在練兵。

台灣海峽最寬的距離約為410公里，最窄之處則為130公里，我國海軍的反艦飛彈海鋒大隊，在台灣西岸密佈反艦飛彈的固定與機動陣地，在外島的澎湖丶東引也都設有雄風系列反艦飛彈陣地，在兩相夾擊的狀態，大型船艦進入台灣海峽時，無不是小心翼翼，深怕自己成為被攻擊的目標。

海軍「海鋒大隊」目前作戰主力為國造改良型雄二丶雄三及增程型雄三飛彈。現役雄二飛彈的標準接戰射程為80浬（148.16公里），最新量產中的雄二反艦飛彈則是改良精進款，射程估計可達160公里至200公里之間，在反電子干擾的設計上，已與歐美國家先進反艦飛彈同等級。現役雄三飛彈標準接戰射程為150公里至200公里之間，最大射程可達250公里，增程型雄三飛彈的最大射程據稱可達400公里，大大提升我國反艦飛彈的接戰範圍。

習近平與福建號航空母艦的8位艦載機飛行員，以及12位穿著各色顏色上衣的「航空保障人員」合影，引發各界關注。（圖：取自中國國防部網站）

對於「福建號」何時形成實質戰力，解放軍海軍新聞發言人冷國偉大校在本月8日指出，艦載機是航空母艦戰鬥力的核心，福建艦建造的同時，殲35、殲15T、殲15D等艦載戰鬥機、空警600艦載固定翼預警機、直20系列艦載直升機等配套裝備研製試驗工作也在按計劃穩步推進。至於何時能夠實現滿編上艦，「相信不會等太久」。

冷國偉還表示，福建艦是中國第一艘電磁彈射型航艦，是海軍轉型建設跨越式發展的標誌性裝備，很多設備和技術都是第一次實際運用，入列後該艦將繼續深入展開相關試驗驗證，進一步檢驗平台系統穩定性，同時將按計劃安排艦機適配、編隊體系訓練等，不斷強化實戰能力。

