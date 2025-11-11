什麼都要低成本 美開發空對空飛彈犧牲性能換成本低於50萬美元

美國空軍近期發布「反空襲飛彈」（CAMP）市場徵求公告，要求飛彈造價不超過50萬美元（約新台幣1550萬），年產量至少可達1000枚。圖為AIM-9X（上）和AIM-120訓練彈（下）。（DVIDS）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕面對不對稱戰略的各種廉價武器出爐，防禦武器的開發也講求壓低成本，美國空軍近期發布市場徵求公告，指美國政府已確定需要開發、採購和整合低成本空對空能力，作為未來經濟型大規模彈藥組合的一部分。這項「反空襲飛彈」（CAMP）要求飛彈造價不超過50萬美元（約新台幣1550萬），年產量至少可達1000枚。

軍聞網站「The Warzone」報導，美國空軍軍備局生命週期管理中心強調，該項目仍處於初期規劃階段。但公告內已表明政府開發態度，同時政府期望首批CAMP系統能夠提供一種陸基發射能力，為研發低成本空對空飛彈提供一條可行方向。CAMP的年產量目標是1000至3500枚。

公告指出，這項工作的首要任務是開發和演示一種經濟實惠、開放系統、模組化且易於生產的地面發射能力。地面發射工作將有助於降低風險，加快飛彈設計的成熟和評估，從而為未來經濟實惠的空對空飛彈奠定基礎；地面發射系統也將作為企業測試載具（ETV）的新武器，在將未來的子系統和組件整合到正式武器項目之前，以更低的成本和更快的速度在相關環境中進行整合和演示。

公告還強調，該武器重點在以犧牲卓越性能為代價換取經濟性和可生產性。此外，美空軍希望對為CAMP開發的任何飛彈技術數據擁有高度所有權，並要求武器在設計時充分考慮出口性。

報導指出，與之相較，最新型的的AIM-9X「響尾蛇」飛彈單價約為50萬美元，除將其用於空對空飛彈，美國陸軍近期也開始將「響尾蛇」飛彈部署在地對空作戰。同時，另一款主力空對空飛彈AIM-120單價則為100萬美元。根據美國空軍2026年度財政預算申請顯示，AIM-9X和AIM-120的最大年產量分別為2500枚和1200枚。

報導還指出，在今年5月，空軍也發布一項「低成本高速空對空飛彈」的可能設計方案市場徵求公告，該公告要求研製一種與AIM-120大小相當的武器，提供低成本、最大射程的解決方案，以及一種尺寸約為其一半的武器，在最大限度提高射程的同時，使飛機載彈量翻倍。而該計畫提出的成本甚至低於CAMP計畫，設定為每枚不超過25萬美元，年產量至少1000枚。

報導進一步說明，從CAMP計畫與ETV項目有關來看，加上美國空軍軍備局生命週期管理中心先前把ETV與增程攻擊彈藥（ERAM）項目連結，顯示該單位正將這些計畫納入一個更大的低成本武器路線圖。

企業測試載具（ETV）原型計畫為開發一種經濟實惠、可大量生產的自主空中載具（AAV），因應未來空戰需求；增程攻擊彈藥（ERAM）則是一項低成本巡航飛彈項目計畫，目的在向烏克蘭提供額外的防區外打擊彈藥，烏軍預計將獲得數千枚。

