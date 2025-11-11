美陸戰隊F-35B巡航加勒比海上空 官方稱執行反毒巡邏任務

美國陸戰隊F-35B戰機正在加勒比海執行空中巡邏任務。（圖：美國南方司令部）

〔編譯陳成良／綜合報導〕據軍事網站《Defence Blog》報導，美國南方司令部（SOUTHCOM）近日發布官方聲明證實，美國陸戰隊所屬的F-35B「閃電II式」戰機，正在南方司令部的責任區內，對加勒比海空域執行常態性的飛行巡邏任務。官方強調，此次部署旨在支援打擊非法毒品販運與保護美國本土的優先目標。

根據南方司令部的聲明，此次部署是為維持美軍在該地區存在感與戰備狀態的持續性努力之一。這些F-35B戰機以加勒比海地區的據點為基地展開行動，並由陸戰隊南方部隊及第22陸戰隊遠征部隊進行協調支援。司令部將此次飛行任務，形容為支持任務目標的常態性作業。

由美國陸戰隊操作的F-35B，是聯合打擊戰鬥機計畫中的「短場起飛／垂直降落」（STOVL）型號。此款戰機的設計使其能從兩棲突擊艦、前進簡易跑道或偏遠機場起降，賦予其在基地設施有限的環境中，支援分散式作戰的高度靈活性。

南方司令部解釋，此次的常態性行動與更廣泛的區域目標緊密相關，其主要目的在於阻止非法的毒品販運網絡，利用加勒比海的海上與空中路線。司令部指出，美國執行此類部署，旨在支援打擊犯罪組織的行動，並維持與該區域各國政府的安全夥伴關係。

聲明同時強調，此次部署的部隊是在戰爭部（Department of War）的任務指令下行動，旨在確保通往美國的周邊通道安全，並強化與夥伴國家的合作。美軍機艦在該地區的部署，與更廣泛的國土防衛優先事項及海上安全倡議保持一致。

技術優勢助反毒作戰

報導指出，儘管司令部將此次飛行形容為「常態性」，但這些行動代表了美軍為維持對販毒網絡所用海空域的態勢感知與控制，所付出的持續努力。F-35B能將情監偵（ISR）資訊與其他部隊進行整合，使飛行員與地面指揮官在任務期間，能有效追蹤、評估並應對任何可疑的海空活動。

