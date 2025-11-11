學習中共三戰 美陸軍創分遣隊全方位反制假訊息

圖為美軍今年3月創立的第二「戰區資訊優勢分遣隊」（TIAD）。（圖取自DVIDS）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕台灣遭受假訊息攻擊頻率相當高，因此已建立一套完備機制跨單位應對。與中國解放軍競爭的美軍，上週五也於夏威夷成立分遣隊，專門打擊「對手針對美國及其盟友和夥伴的虛假訊息和惡意影響」。

美國媒體《星條旗報》報導，美陸軍已計畫在2026年底前，成立三個「戰區資訊優勢分遣隊」（TIAD），今年春天已於陸軍網路司令部成立第二分遣隊，第三分遣隊則將於明年秋天於歐非陸軍司令部成立。

特遣隊指揮官海德格上校（Sean Heidgerken）表示，這是一個目的在資訊環境中機動並保持優勢地位的編隊，其使命很明確，在於讓美國太平洋陸軍能夠比任何對手更快地感知、理解、決定和採取行動，同時加強與整個地區的盟友和夥伴合作。

海德格補充，該分隊由65名士兵組成，分為網路情報、心理作戰、公共事務、電子戰、民事和資訊作戰5個領域。分遣隊的成軍代表美軍致力於提高透明度、打擊惡意影響並確保美國盟友和合作夥伴依靠事實的承諾。

報導指出，該分遣隊與陸軍過去的資訊戰特遣部隊不同，該單位過去在特種作戰司令部下組織，重點關注伊拉克和阿富汗等行動。

美國陸軍過往依賴第1資訊作戰指揮部進行網路和心戰，但該指揮部於今年5月解編，其人員將移編到這三個分遣隊。海德格說，該指揮部是一個既有的類似單位，但由於其並非在印太地區前沿部署，所以實際上是一個支援單位，而不是被設計成一個實際參與資訊空間所需日常行動的單位。

海德格指出，美國陸軍組建這些分遣隊，是因為已認識到虛假訊息和惡意活動，不僅是危機或衝突期間需要克服的挑戰，還是整個和平競爭時期需要克服的挑戰。分遣隊希望提供準確、真實的資訊，與合作夥伴協調，建立彈性和抵禦對手的惡意或操縱活動。

