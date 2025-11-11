限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
新式港勤拖船今開標 盼結束延宕數年噩夢
國防部今公布「新式港勤拖船購置」標案，以8億757萬元預算之最有利標購置。圖為海鯤艦由拖船協助出港。（台船提供）
〔記者吳哲宇／綜合報導〕根據政府電子採購網資訊，國防部今公布「新式港勤拖船購置」標案，以8億757萬元預算之最有利標購置，期盼能盡速籌獲，結束延宕6年的建案，以汰換老舊拖船，繼續協助海軍軍艦進出港口。
海軍司令部原訂2019年起採購7艘3200匹馬力的新式港勤拖船，卻多次未能決標。後續海軍重新辦理商情公開徵求，並修訂建案文件，改採二階段籌獲，第一階段從籌獲數量7艘調整至2艘，俟第一階段完成獲裝後，續爭取獲賦預算於2031至2036年再行籌獲第二階段5艘。
請繼續往下閱讀...
根據預算書規劃，海軍預計於118年前籌獲2艘拖船，計需8億5213萬8千元。其中109-114年度預算已編列3235萬千元。
對此，監察院曾揭露決策過程癥結，指出海軍在2016年規劃2019年起籌獲時，所依據拖船決標金額標準，卻是以2002年花蓮港務局籌獲1艘拖船之決標金額為準計算，兩者相距至少17年，金額卻僅增加1成。免費訂閱《自由體育》電子報
熱門賽事、球星動態不漏接