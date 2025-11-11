強弓飛彈、雷達量產有徵兆 這家公司公告獲「某國防單位」9億大單

搭配強弓飛彈使用的強弓射控雷達，功能相當強大，中科院也進一步研製艦載版，做為搭配下一代巡防艦使用。（資料照，記者陳治程攝）

〔記者羅添斌／台北報導〕國防部已向行政院提出「不對稱作戰及作戰韌性特別條例草案」，總金額的規模將破兆元，其中，攔截高度可達70公里的強弓飛彈及雷達系統，將列為重點量產項目之一，在兆元特別預算即將揭曉的前夕，國內知名射頻微波通訊晶片及模組研發與製造的全訊公司，上週突然發出重訊，表示接獲某國防單位「高功率固態放大器組合」共兩項標案， 其總金額約為新台幣9.07億元，被視為是強弓飛彈及雷達系統即將量產的徵兆。

國軍現役的天弓三型防空飛彈，攔截敵方飛彈的高度可達45公里，中科院以「強弓專案」為代號研發兩款增程型天弓三型，其中的「強弓一型」為反飛彈型，也就是「天弓四型」飛彈，目標將攔截高度達到70公里，超越美製愛國者三型飛彈的攔截高度，能在更高的空域就能攔截摧毀來襲飛彈的作用。「強弓二型」飛彈則有兩個衍生型，A型彈目標攔截高度100公里，達到與美國薩德反飛彈系統同樣的攔截高度，B型彈為傳聞中的新型地對地彈道飛彈，射程估計可達1000公里。

請繼續往下閱讀...

打造「台灣之盾」（T-Dome）防空網，需要攔截高度更高的飛彈，加大防衛縱深。以國造強弓飛彈為例，攔截高度達到70公里，比起現役的天弓三型飛彈高出許多。圖為根據中科院發布的影片，強弓飛彈可覆蓋的範圍，遠大於天弓三型飛彈，讓我國防空網更加完整。（擷取自中科院影片）

軍方人士今天指出，全訊公司在今年6月舉辦的法人說明會中，就將海劍二丶海弓三丶強弓飛彈系統，列為該公司軍用裝備的營運重點項目，在今年9月台北航太及國防展中，全訊也展示自行研發的高階射頻與固態功率放大器技術，成功結合國防與航太兩大領域。

另在軍用無人機高功率放大器產品方面，全訊指出，無人機反制系統（C-UAS/Jammer），用寬頻100W高功率放大器模組（HP SSPA module）作為無人機干擾系統的核心，能有效針對無人機的指揮控制、影像傳輸及GPS導航等多頻段訊號進行精準干擾；此外，全訊還推出新款多頻段的無人機專用功率放大器模組（SSPA module），強調輕巧化、高效率與高可靠性，能實現長距離、穩定且高頻寬的數據與影像傳輸，無論是偵察、情蒐或是戰場協同作業，都能確保任務順利執行。

據了解，全訊上週公告獲得「某國防單位」9.07億元的高功率固態放大器組合兩項標案，所謂的「某國防單位」就是中科院，這也是強弓飛彈及雷達系統即將量產的徵兆。

全訊在今年9月的航太及國防展中，展示軍用氮化鎵技術，搶攻航太與國防市場。（圖：業者提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法