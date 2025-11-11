台灣之盾和美國「金穹」差在哪？ 國防院學者林超倫一表讓你看懂

天弓三型防空飛彈料將成為我國「台灣之盾」要角。（資料照，空軍提供）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕我國為強化整體防空能力，總統賴清德宣示打造「台灣之盾」，並以美國「金穹」、以色列「鐵穹」系統為案例進行參照。但對於台、美的防空計畫有何差異？國防院學者林超倫特別撰寫了專文，並製作條理分明的表格敘述，美國的「金穹」攻防兼備，我國「台灣之盾」以區域防衛為主，規模成本截然不同，但整體而言，要形容「台灣之盾」是台版「小金穹」，應該不為過。



（原文「美國之盾vs.臺灣之盾」由國防院網路安全與決策推演研究所委任副研究員林超倫撰述，本報獲國防院同意全文轉載）

近日「美國之盾」（Golden Dome）與「臺灣之盾」（Taiwan Dome）的報導甚囂塵上，值得瞭解此兩個盾究竟是什麼。

美國之盾與臺灣之盾各面向比較表。（國防院副研究員林超倫製作）

美國之盾：金穹





金穹是美國川普政府提出的國家飛彈防禦系統，意在建立一個先進飛彈防禦之盾，以保護美國本土免受核彈頭飛彈、非核飛彈及其他空中威脅的侵害，特別是最難防禦的「高超音速滑翔載具（Hypersonic Glide Vehicle, HGV）。「金穹」的名稱似乎是向以色列著名的「鐵穹」（Iron Dome）攔截系統致敬，然而金穹需要保護的地理位置更廣、面臨的威脅更為複雜，其規模遠比鐵穹要大得多。該系統預計總耗資至少1,750億美元，完成期限設定在2028年。

金穹的四層架構





一、感測層

感測層的目標是建立一套全新的系統，以克服現有高軌道感測器（傳統衛星）難以有效掌握HGV的致命缺點，以期對該威脅進行全程追蹤。這就是美國太空發展局（Space Develop Agency, SDA）正在部署的「增生作戰太空架構」（Proliferated Warfighter Space Architecture, PWSA）中的追蹤層。這個追蹤層由數百顆低地球軌道（Low Earth Orbit, LEO）衛星組成的網路，利用距離更近地球的優勢，對HGV這類分離後紅外線特徵較弱的目標具備更高的偵測靈敏度，確保在HGV的滑翔階段也能夠持續追蹤。

二、神經（傳輸）層

神經層負責資訊的傳遞、處理與決策，它的中心鏈路就是SDA的PWSA，藉由數百顆LEO衛星組成的網狀網路，透過光學通訊相互連接，確保數據在衛星之間以光速直接傳輸，無需經過脆弱的地面中繼站，從而提供全球覆蓋、低延遲、高韌性的數據鏈路。這種設計使衛星具備「直接到武器」（Direct-to-Weapon）的控制能力，極大的縮短了「感測器到射手」（Sensor-to-Shooter）的反應時間，使戰區內所有作戰平台（包括地面部隊、艦船和戰機）都能接收到來自太空的無縫接軌的資訊傳遞。

美國總統川普今年初宣布建構「金穹」防禦系統。（路透檔案照）

三、指揮層

指揮層則是展現美國國防部「聯合全領域指揮與控制」（Joint All Domain Command and Control, JADC2）的革命性概念，目的在去除軍種間的數據障礙，以開放式的架構，將所有領域的感測器與作戰單元連接到一個統一的網路系統中，加速決策速度。「金穹計畫」的成功需要這樣一個能夠同時處理「防禦」（攔截）與「進攻」（報復）的指揮系統，而美國各軍種為實現JADC2而開發的相關系統高度依賴神經層的數據鏈路：如陸軍的整合防空反飛彈作戰指揮系統（Integrated Battle Command System, IBCS）實踐了「任何感測器、最佳武器」（Any-sensor, Best-weapon）的理念，它能整合不同雷達形成統一圖像並指揮攔截；空軍的先進作戰管理系統（ABMS）目的在連接空軍與太空軍的感測器和武器；而海軍的超越專案（Project Overmatch）則在將海軍「神盾艦」（Aegis Ship）的指揮與管制能力透過軟體與網路擴展到其他平台，提升整體相互操作性。

四、打擊層

打擊層包含兩大嚇阻面向的實際展現。在防禦方面，應對HGV威脅的「盾」是飛彈防禦局（Missile Defense Agency, MDA）主導的「滑翔階段攔截器」（Glide Phase Interceptor, GPI）。GPI是「金穹計畫」重要關鍵，目的在HGV最脆弱的大氣層內滑翔階段進行攔截，並整合到海軍的神盾艦戰鬥系統中，提供比「陸基中段防禦系統」（Ground-Based Midcourse Defense, GMD）更具地理靈活性的前置部署防禦。在進攻報復方面，「懲罰嚇阻」的「矛」另由兩大關鍵構成：空軍的B-21「突襲者」（Raider）隱形轟炸機，它具備極高隱密性，能穿透防禦，對敵方最高價值目標實施核（常規）打擊；海軍的俄亥俄級彈道飛彈核潛艦（SSBN）則是「生存能力最強的一環」，其在深海中保持隱蔽，提供最可靠的第二次核打擊保證。總結來說，金穹是一個跨越陸、海、空的整合式防禦架構，通過太空感測器和陸基攔截器，確保美國能應對包括高超音速飛彈在內的新興威脅。

什麼是「臺灣之盾」





「臺灣之盾」（Taiwan Dome）是近月來臺灣國防戰略中的一個重要名詞，由總統賴清德先生在雙十國慶談話中宣示，目的在加速建構臺灣的嚴密防空系統。由於反飛彈系統需要極高的科技水準，因此這項計畫需要投注巨資，初估規模可能破兆元，預算規劃則分為兩部分，除了當前為期7年的韌性特別預算，另將會有10年期的年度預算跟上並投入。

「臺灣之盾」區分的四個主要項目





根據報章媒體及網路的報導，以及綜合相關政府官員的透露，「臺灣之盾」計畫主要分為以下4個大項目：

一、飛彈系統

至少包含8大類，涵蓋對美採購與中科院研發的各式飛彈系統：如增購雷神公司的愛國者飛彈（愛二、愛三）；中科院研製的天弓飛彈（天弓二型、天弓三型，以及最新的天弓四型），可能包括天弓四型的地對地彈道飛彈版本（弓四對地型）；增購雷神的NASAMS國家先進地對空飛彈系統，另可能將額外採購9套，以擴大防守範圍至中南部都會區及關鍵設施；增購28套洛馬公司的海馬士多管火箭系統（HIMARS），優先部署於外島，以強化離島防衛，其內容包括精準火箭彈（射程約70公里）以及射程可達300公里的ATACMS陸軍戰術飛彈系統。外傳海馬士系統也在我國爭取向美國增購項目之中。（資料照）

二、雷達升級

雷達升級項目有7項。如升級洛馬公司的TPS-117機動雷達和FPS-117固定雷達，以增強早期預警和偵測低截面積目標的能力。另也規劃升級雷神公司的鋪路爪長程預警雷達。

三、整合戰鬥指揮系統

這是「臺灣之盾」中最重要的部分。IBCS系統的目標是將中科院研發和對美採購的各式飛彈，以及即將採購的感測器和武器，整合成一個火力控制網路。它將把三軍的防空情資整合起來，包括空軍的寰網系統、海軍的聯成系統、以及陸軍的銳指系統。

四、人工智慧（AI）與相關建案

AI將被導入軍事建案，未來除會擴大規模外，也會用於火力攻擊協調分配。國防部已於10月1日成立「人工智慧專案辦公室」來統一規劃需求。此外，雖然「臺灣之盾」的核心是防空系統，但韌性特別預算還會一併打包其他不對稱戰力項目，例如無人機、635套人攜式反無人機系統，以及無人艇等無人載具項目。

「美國之盾」與「臺灣之盾」之定位與差異





「美國之盾」與「臺灣之盾」雖然名稱相似，但在戰略定位、規模、威脅應對及中心架構上存有根本性的不同。

儘管兩個盾之間的整體規模及各面向上比對起來似乎有所不同，但是在面對各自不同威脅環境的挑戰，做出相對應的行動，應當是可以接受與容易理解的。此外，臺灣之盾在報章媒體上，看起來雖不像美國之盾那麼全面，在感測層、神經層、指揮層及打擊層等全方位翻新；這或許是由於相關軍事機敏資訊不易取得，但筆者相信，「臺灣之盾」之於「美國之盾」在相對應的面向上，特別是吾人似乎未見的「傳輸層」與「指揮層」方面，勢必有必要之更新與提升（否則難以發揮綜效）。總而言之，若要形容臺灣之盾是台版「小金穹」應該是不為過的。

至於「人工智慧專案」辦公室部分，可以說未來任重道遠。現代人工智慧運用於軍事作戰領域，可說是鋪天蓋地，從美國的「金穹」四個層級來看，從指揮系統端的「大語言模型」一直到武器系統端（如無人機、艇）所需的「邊緣運算」需求來看，處處皆有人工智慧的影子，這一方面筆者認為可能才是我國國防未來最大的挑戰。除了瞭解人工智慧在各領域可以協助軍事作戰之潛力，並將之落實植入各個領域運用外；軍事作戰所需要的高機敏性與高信任度，都需要特別的軟體（演算法）與硬體（如實體隔離、大量分散部署）之配套安排，並於每年挹注必要且不虞匱乏的預算，方能日起有功，逐步向成功邁進。

