中共8機3艦擾台 國軍嚴密監控應處

〔記者方瑋立／台北報導〕中國持續對台灰色地帶襲擾，國防部今天（11日）公布，自昨（10日）上午6時至今上午6時止，偵獲中共軍機8架次、軍艦3艘，持續在台海周邊活動。

據國防部公布的示意圖，共軍8架次主戰機於昨天上午7時40分至下午5時55分間在台海周邊活動。其中1架次逾越台灣海峽中線，進入北部空域。

國防部表示，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

台灣北社今天上午召開記者會，呼籲將「台灣之盾」的概念拓展延伸至全民防衛意識，包括建構國人對敵情威脅的認知。

北社社長羅浚晅說，當中國不斷以武力、軍機擾台、假訊息滲透，企圖捍衛社會信任時，我們的第一道防線，其實就是資訊的判讀力跟民主的防衛力。能夠冷靜思考、不被煽動、敢於辨識真偽的公民就是最強的國防。

