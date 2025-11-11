美軍實測Anduril反無人機套件 AI與電戰整合驗證成功

Anduril開發的反無人機「飛行套件」（圖），近日在北達科他州空軍基地，成功通過美軍北方司令部的首次實地操作認證。（圖：美國國防部）

〔編譯陳成良／綜合報導〕專業軍事媒體《Army Recognition》報導，為保護美國本土軍事基地免受無人機威脅，美國北方司令部（USNORTHCOM）已於10月下旬，在北達科他州邁諾特空軍基地（Minot Air Force Base），完成了對一套新型機動反制小型無人機系統（C-sUAS）「飛行套件」的首次實地操作認證。

這套由美國國防獨角獸安杜里爾（Anduril）打造的系統，其核心是由AI驅動的「Lattice」指管軟體，整合了多層次的防禦工具。其中包括提供360度雷達與熱影像追蹤的「Heimdal」機動感測器、負責進行射頻干擾的「脈衝星」（Pulsar）電子作戰系統，以及可發射自主無人機、直接撞擊目標的「鐵砧」（Anvil）實體攔截系統。

在為期一週的認證演習中，一個由11人組成的小組，在模擬真實情境下，成功接戰了超過100個無人機目標。儘管面臨惡劣天候，團隊仍成功驗證了從快速部署、系統架設、實彈接戰到撤收的全套作戰循環。

符合聯邦法規 邁向敏捷防禦新準則

報導指出，此次演習是在美國聯邦法規的授權下，與運輸部、聯邦航空總署（FAA）等民航單位協調進行，以確保行動符合民航法規。北方司令部官員讚揚團隊「遠超預期」，並視此次認證為美國本土防禦演進的一大里程碑，標誌著美軍正轉向一種更敏捷、更高科技的基地防禦新準則。

