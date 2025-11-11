俄高調推銷Su-57戰機 罕見展示內置彈艙 密件洩露伊朗列潛在買家

俄羅斯Su-57戰機在最新的官方宣傳片中，罕見地打開內置彈艙，展示內部掛載的飛彈（圖中紅色彈體），旨在向海外買家凸顯其匿蹤作戰能力。（圖擷取自俄國UAC宣傳影片）

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據軍聞網站《Defence Blog》報導，為爭取海外訂單，俄羅斯正對其Su-57第五代匿蹤戰機展開新一輪宣傳。其官方不僅發布罕見展示內置彈艙的影片，一份由駭客組織洩漏的機密文件更聲稱，俄國已將伊朗、阿爾及利亞與衣索比亞，列為潛在出口對象。

由俄羅斯國家技術集團（Rostec）旗下的聯合航空製造集團（UAC）發布的最新影片，將宣傳重點完全集中在Su-57的匿蹤設計上。畫面中，戰機在進行機動飛行時，刻意打開其機腹與機身兩側的內置彈艙艙門，清晰展示內部掛載的空對空飛彈。此設計旨在將武器收納於機身內，以大幅減少雷達截面積，是第五代戰機的標誌性特徵。

與官方的高調宣傳在同一時間曝光，形成鮮明對照的是，一個名為「黑鏡」（Black Mirror）的駭客組織，10月3日公布了一批機密文件。該組織宣稱，他們已從Rostec的內部系統，獲取超過300份文件，其中一份似乎詳細列出了針對多個外國客戶的先進蘇愷戰機出口計畫，明確提及的國家便包括伊朗、阿爾及利亞與衣索比亞。

然而，報導指出，這批外洩文件的真實性雖尚未獲得獨立證實，但有分析人士注意到，其內容與先前媒體披露、關於莫斯科和多國國防部進行談判的報導高度吻合。該駭客組織宣稱，獲取的文件，還包括旨在規避國際制裁的後勤安排，以及與武器交付相關的技術文件。

現實困境：產能有限、尚未形成戰鬥群

儘管俄羅斯官方與外洩文件均描繪出Su-57計畫的宏大前景，但其現實處境依然充滿挑戰。這款戰機雖被定位為俄國航太工業的旗艦，但其生產數量和部署規模至今仍然相當有限，也從未以大規模作戰編隊的形式出現，尚未形成有效戰力。

報導總結指出，Rostec雖一再強調新款的Su-57，正持續交付部隊並將獲得升級，但無論是官方的高調宣傳，還是據稱外洩的出口文件，都顯示俄方一方面持續推動Su-57計畫，作為其航太工業旗艦，另一方面仍在尋找海外買家。

