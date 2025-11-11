飛彈會自己思考彈道？ 日本擬研發可相互通聯的AI反艦飛彈

日本「12式」反艦飛彈發射瞬間。（美聯社檔案照）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕人工智慧（AI）已成為新一代軍備的關鍵能力，根據日本媒體《讀賣新聞》10日報導，日本防衛省著手一項新的研究案，也就是從2026財年起投入2億日圓，尋求將AI控制模組裝入多枚反艦飛彈之中，使得這些飛彈發射後，能相互通訊並持續更新資訊，甚至還能改變彈道，藉此增加威懾敵軍的能力。

《讀賣新聞》10日報導陳述，日本防衛省將於下一個財年（2026年4月）起，撥出2億日圓（約新台幣4000萬元）用於研究配備AI的反艦飛彈控制模組，這項計畫預計為期3年，並以2029年可以實際運用為目標。

這篇報導指，現有的反艦飛彈可以接收來自地面的指令，並引導飛彈打擊海上的遠距目標，在飛彈逼近敵艦時，則以自身雷達辨識與打擊。不過，日本防衛省尋求的新控制模組，將使反艦飛彈可以互相通訊，且可運用AI計算出最佳彈道與飛行方式，除了規避敵方的干擾與誘餌彈，還可以在發射後不斷更新資訊，進而更靈活地變換彈道，增加作戰成功公算。

這項研究計畫的價值，源自於不斷增加的飛彈射程，日本自衛隊的「12式」反艦飛彈射程僅200至400公里左右，但增程型已可觸及900公里，甚至以1500公里為最終目標；日本正在研發中的極音速對地、反艦飛彈，預料射程也可達900公里左右。若飛彈的飛行距離越長，就會面臨更高的被干擾風險。

