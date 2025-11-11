反制中國衛星偵察 日擬在沖繩那霸基地建F-15偽裝機庫

日本防衛省公布的沖繩那霸基地新式戰機偽裝機庫概念圖。（圖：日本防衛省）

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據烏克蘭軍事網站《Militarnyi》報導，日本防衛省計畫為其航空自衛隊基地配備新型的偽裝機庫，以保護戰機免於被衛星偵察。根據其2026年的預算申請文件，首座此類機庫將建於沖繩的那霸基地，目的在讓中國無法探測、識別及計算部署在該基地的F-15J/DJ戰機數量。

報導指出，這批機庫的首要設計目標，是保護戰機免受衛星偵察。其功能在於讓中國無法透過衛星畫面，準確掌握基地內戰機的數量與狀態。這將允許日方隱蔽已部署的戰機確切數量，從而在作戰中取得優勢。

根據相關文件，這座位於那霸基地的機庫，建造成本估計約為144億日圓（約新台幣29億元）。然而，關於機庫本身對於空襲或無人機攻擊的具體防護性能，並未揭露於官方資訊之中。

報導分析，此計畫凸顯了日本航空自衛隊的長期結構性問題。時至今日，日本航空自衛隊並未擁有獨立的專用軍事機場，其戰機主要部署於和民用機場共用的聯合機場。在和平時期，此舉可降低跑道維護成本，但在戰時，這類機場普遍缺乏足夠的強化機庫來保護戰機，導致許多飛機只能露天停放。

日本航空自衛隊的F-15J戰機。（圖：日本航空自衛隊）

同步演練戰機分散部署

除了興建偽裝機庫外，日本防衛省也已啟動相關演習，將戰機分散部署至其他民用機場，以提高其在遭受飛彈攻擊時的整體存活率。

報導在文末引述先前資訊指出，日本政府曾表示，若台灣遭受海軍封鎖等武力攻擊，日本可能將其認定為「生存威脅事態」，並據此「行使集體自衛權」。此一立場，為日本近期加強西南島嶼防禦建設的舉動，提供了清晰的戰略脈絡。

