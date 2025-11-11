限制級
俄指控英烏策反飛行員 稱已挫敗竊取MiG-31掛「匕首」飛彈陰謀
俄羅斯「匕首」極音速飛彈據稱極速高達10馬赫。圖為米格-31K掛載匕首飛彈。（美聯社資料照）
〔編譯陳成良／綜合報導〕根據《路透》11日引述俄羅斯國家媒體報導，俄國聯邦安全局（FSB）宣稱，其已挫敗一起由烏克蘭與英國情報部門聯手策劃的陰謀，該計畫試圖以300萬美元（約新台幣9300萬元）的價碼，利誘俄國飛行員竊取一架搭載「匕首」（Kinzhal）極音速飛彈的MiG-31戰機叛逃。
俄羅斯新聞社（RIA）引述FSB的說法指出，該計畫要求叛逃的戰機飛往羅馬尼亞城市康斯坦察（Constanta）一處北約空軍基地。FSB更稱，該戰機飛抵後「可能被防空系統擊落」，暗示這是一場大規模的「挑釁」行動。
為支持其說法，俄羅斯國家電視台播放了據稱是烏英情報人員與俄國飛行員之間的訊息與通話錄音。內容顯示，對方除了提供300萬美元外，還承諾給予飛行員歐洲公民身分。然而，路透社在報導中特別強調，無法獨立證實俄方的說法。
報導指出，俄羅斯的「匕首」是一款空射彈道飛彈，莫斯科稱其為極音速武器，具備高速與機動飛行路徑，旨在使防空系統難以追蹤和攔截。
此一指控發生在英俄關係緊張的背景下。報導提及，俄羅斯長期將英國視為主要敵人之一，指控倫敦煽動烏克蘭戰爭，並協助烏方在俄國境內發動一系列行動。
另一方面，英國則將俄羅斯的入侵視為帝國式的土地掠奪，並一再警告，俄國情報部門正試圖在英國與歐洲各地製造混亂，以破壞民主體制。
