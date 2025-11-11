M1A2T戰車明年第一季交畢 立委考察叮囑訓場整建

立委考察裝訓部了解M1A2T戰車接裝、換裝情形。（軍聞社提供）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕為我國新一代裝甲核心戰力的M1A2T戰車陸續接裝，陸軍現已獲得80輛，剩餘28輛預計在明年第一季交付完畢。為了解陸軍戰備整備情況，立法院外交及國防委員會昨考察裝訓部，考察團成員指，M1A1T戰車與現役戰車性能、操作、維保均有差異，有賴裝訓部全力完善訓場整建、模擬系統建置等工作。

我國對美採購108輛M1A2T戰車，去年、今年分別獲得38輛、42輛，且首批38輛已於上月底成軍，至於最後一批28輛，依計畫於明年第一季運抵我國。比起現役M60A3戰車，採用120公厘戰車砲的M1A2T戰車火力更強、防護力更高，且最高時速可達72公里，能夠與其他聯兵旅裝甲車輛一同行動。

國軍首批M1A2T戰車成軍典禮。（資料照）

為了解戰備整備，立院外委會召委王定宇、立委陳俊宇等人昨日在國防部常務次長楊基榮中將等人陪同下，前往裝訓部考察戰備整備實況，對於裝訓部持續強化M1A2T戰車換裝訓練和接裝整備工作，表達高度肯定。

根據《軍聞社》報導，立委先聽取單位任務簡報，以及M1A2T戰車接裝與換裝進度規劃、專業訓練與模擬器運用概況，並關切部隊指管系統整合、訓練課目設計與編實動員銜接等議題，對後續精進方向提出相關建言，供國防施政參考。

請繼續往下閱讀...

考察團成員表示， M1A2T戰車是國軍推動地面戰力提升的重要一環，其與部隊現役戰車在性能、操作與維保等方面均存有差異，有賴裝訓部全力完善訓場整建、模擬系統建置等接裝、換裝訓練工作，並感謝國軍全體官兵長年戮力戰訓本務，運用新式裝備與科技，及嶄新的訓練模式與思維，發揮不對稱作戰的精神，以堅實戰力守護國家安全。

事實上，M1A2T戰車訓場整建進度，是戰力能否發揚的關鍵之一。國防部今年5月提交立法院的預算解凍報告提到，長安營區目前可供戰車實施「基本駕駛」、「高級駕駛」、「戰鬥駕駛」，至於包括「次口徑靶場」等設施，則須於明年5月前完工；至於供M1A2T戰車射擊的坑子口訓場主體工程，今年5月實際進度已達3成，目標在明年10月底前完工。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法