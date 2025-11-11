「福建號」服役僅張升民上將亮相 資深官員：代表對習忠誠才獲重用

中國第一艘電磁彈射型航空母艦「福建號」5日在海南三亞「入列」服役，但除了習近平之外，解放軍上將級將領僅有新科的中央軍委會副主席張升民出席，引發各界討論。（圖：取自中國國防部官網）

〔記者羅添斌／台北報導〕中國第一艘電磁彈射型航空母艦「福建號」5日在海南三亞「入列」服役，但除了習近平之外，解放軍上將級將領僅有新科的中央軍委會副主席張升民出席，引發各界討論，熟知中共軍事系統權力的資深官員今天指出，這是習近平刻意為張升民做的安排，塑造出唯有堅決對習忠誠的共軍將領，才能獲得重用。

他說，解放軍的高層權力系統已被習近平一再清洗，習平還欽點張升民升任軍委會副主席，這代表共軍權力核心已經穩固，但權力過度集中在少數人的手中，或恐又會讓習近平不放心，未來是否引發新一輪的權力鬥爭，這是未來一兩年要特別關注的所在。

這位對解放軍權力系統有深入研究的官員表示，軍委副主席有兩位，在業務與職掌分工上，原本是一席負責聯合作戰，另一席則是裝備後勤，先前的聯合作戰職掌是交給張又俠，航空母艦的入列服役，整個儀式的安排應屬聯合作戰來管，也就是張又俠來管，但當天出現的上將僅有張升民，這顯示軍委主席習近平已將軍委執行大權交給了張升民。

他進一步分析指出，對比2019年「山東號」航艦入列時，有多位解放軍的上將出席，這次的「福建號」「入列」服役儀式，共軍上將級將領僅有新科的中央軍委會副主席張升民出席，他認為有幾項意義，一是習近平刻意為張升民鋪路，將「福建號」服役這個局的榮光轉移給張升民。

其次，解放軍高階將領先前遭到大清洗，多位上將被撤除黨籍及軍籍，資深官員分析，外界認為這是因為共軍將領貪污所致，但實際上貪污並非失去權力的關鍵，這些被拔除權力的共軍將領，關鍵是他們對習近平的忠誠度被嚴重質疑，這些將領已全部或是某些程度脫離習近平的控制力，甚至是靠向另一個集團，這就是習所無法容忍的，才會下狠招一個一個清除。

他指出，中國國防部在10月17日一口氣宣佈，包括中共政治局委員丶軍委會副主席何衛東上將等9位共軍上將開除黨籍丶軍籍處分，並且移送軍檢機關依法審查起訴時，中國中央軍委機關報「解放軍報」發表社論，指責他們「信仰坍塌、忠誠失節」，並表示不管職務多高，沒有免罪「丹書鐵券」，沒有「鐵帽子王」，其中的「信仰坍塌、忠誠失節」，才是這些共軍將領下台的關鍵因素。

