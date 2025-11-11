自由電子報
軍武

德國擬斥資265億歐元 採購新軍服與輪式裝甲車

2025/11/11 23:02

德國政府擬花費近190億歐元，為士兵配備新制服及個人裝備。圖為正在受訓的的德軍士兵。（歐新社）德國政府擬花費近190億歐元，為士兵配備新制服及個人裝備。圖為正在受訓的的德軍士兵。（歐新社）

〔即時新聞／綜合報導〕在俄烏戰爭的背景下，德國正在大力招兵買馬。德國財政部的一份文件顯示，德國政府計劃在未來幾年花費近190億歐元（約合新台幣6830億），為德軍士兵配備新制服及個人裝備，此外也計畫斥資75億歐元（約合新台幣2696億）採購新型輪式裝甲車。

根據《路透》看到的文件，德國政府正在推動一項名為FASER的軍服採購計畫，這項計畫會持續至2034年，配合德國擴軍的目標。

德軍現役士兵人數約28萬，而德國政府希望在2030年代中期將人數提升至46萬人。

另外德國也有意花費75億歐元，購買數量3000到5000輛輪式裝甲車，軍購項目可能是由德國國防承包商萊茵金屬（Rheinmetall）與德法合資公司KNDS聯合生產的拳師（Boxer）輪式裝甲車。

德國2026年在軍費方面的開支將達到1172億歐元，佔國內生產毛額（GDP）2.8％，預期會符合北約的國防支出目標。

