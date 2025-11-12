戰車「救護車」可不是吃素的 M88A1有50機槍也有66火箭彈托架

國軍M88A1裝甲救濟車可裝設50機槍作為自衛武器。（資料照）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國軍自1986年起引進37輛M88A1裝甲救濟車，是國軍M60A3戰車、「雲豹」裝甲車的最佳後盾，不過，在戰場上騁馳的「戰車救護車」也得要有自衛能力。根據官方資訊，M88A1不僅裝載1挺50機槍，車內更有輕戰防武器托架，可攜帶8枚66火箭彈發射器，即使面對敵方人員、輕型裝甲車輛的威脅，仍能有效抵禦，確保搶修作業遂行。

國軍官媒《青年日報》今日報導，M88A1裝甲救濟車外型特徵，為裝在車頭的A字型吊架，絞盤及長達50公尺的鋼索，可依不同情況，承重5噸至22噸不等的重量，在須拖吊車輛的車身未固定時，可吊起5443公斤的物品，鎖定承載系統時吊掛力可達1萬8143公斤。利用鏟刀固定車身時，更可以吊起2萬2700公斤的戰甲裝具；全車最大拖力為5萬800公斤，拉力為4萬860公斤，另車頭裝有1具液壓控制的鏟刀，可負重25噸，藉此執行工事修築作業。

M88A1裝甲救濟車吊掛M60A3戰車情形。（青年日報提供）

除此之外，M88A1裝甲救濟車還有一定的自衛能力，除了4名車組成員，各自配賦T91步槍外，車上亦可裝載1挺50機槍（12.7公厘），車內也有輕戰防武器托架，可攜帶8枚66火箭彈發射器，使其在執行戰場救濟任務時，針對不同敵情、裝備等進行反制，確保搶修作業遂行。

國軍66火箭彈是參照美製M72A2/A3輕型反裝甲火箭生產而成的國造武器，火箭筒展開全長約0.9公尺、重2.5公斤，有效射程約200公尺，自1977年服役至今，廣為國軍地面部隊採用。雖然國軍已陸續籌獲火力更強的「紅隼」火箭彈，但66火箭彈仍具有輕巧、容易攜帶的優點。

