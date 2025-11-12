學弟來了！14輛M88A2隨M1A2T戰車報到 可拖動64噸巨獸

總統賴清德日前主持M1A2T戰車成軍典禮，後方高聳的吊臂就是M88A2裝甲救濟車的特色。（資料照）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國軍仰賴M88A1裝甲救濟車拖帶拋錨的M60A3戰車等作戰車輛，但隨著108輛超過63噸的M1A2T陸續抵台，這批老將已顯得力不從心。為此，國軍透過對美軍購案，採購拖帶力更強的M88A2裝甲救濟車，要救援這款新銳主力戰車，可說是綽綽有餘。

M88A1裝甲救濟車在1970年代問世時，就是因應美軍的M1戰車而生，早期型號的M1、M1A1戰車的重量約50餘噸，尚能應付救援需求。不過，M1A2戰車大幅增重，至少都達到62噸以上，我國的M1A2T戰車達63噸以上，已經遠超過M88A1可負荷範圍。

M88A2裝甲救濟車。（資料照）

為此，國軍獲得美國同意軍售後，2019年以「銳捷專案」為名，編列新台幣403億元跨年度預算，採購108輛M1A2T主力戰車，另外附帶引進14輛M88A2裝甲救濟車、6輛M1070A1重型運輸拖車與彈藥等，隨著國軍已獲得80輛M1A2T戰車，M88A2裝甲救濟車也分批抵台。

根據公開資訊，M88A2裝甲救濟車從1991年起服役，引擎為1050匹馬力的AVDS-1790-8CR，可以牽引64公噸的物體，吊臂可承受31公噸重量，不過，若M1A2戰車加上外掛裝甲後，重量可能超過64公噸，因此，戰場實務上，有時是2輛M88A2一同拖救一輛M1A2戰車。美軍也已研發M88A3裝甲救濟車，馬力進一步提升至1350匹，牽引回收能力更增至72噸以上，讓戰場救援能量更加提升。

