軍事博物館完工延至明年 審計部藏魔鬼細節 曝新建過程「鋼筋外露」

「國家軍事博物館」全案完工時間將落在明年，比原先預估的今年10月略為延後。對此審計部報告曝光，原來曾發生過地下室出現鋼筋外露、混凝土保護層厚度不足等缺失。（軍聞社）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕國防部正在台北市大直興建「國家軍事博物館」，根據9月最新工程進度已達72％，但全案完工時間將落在明年，比原先預估的今年10月略為延後。而近日審計部發佈114年度中央政府總預算案半年結算查核報告指出，軍事博物館新建過程出現防火吸音材未過商檢即安裝，以及地下室出現鋼筋外露、混凝土保護層厚度不足等缺失。對此國防部表示，均已改善補強，並對監造單位計罰究責，將持續落實品管制度。

審計部指出，經查「國家軍事博物館新建工程」工程履約管理作業執行情形，發現施工廠商於本工程安裝使用之耐燃建材，其中「面貼防火吸音材W14」及「面貼防火吸音材C18」等2項工作項目，未依商品檢驗法完成商品檢驗，且於未符合檢驗規定前，即自生產廠運至工程工地安裝，與商品檢驗法第6條第1項規定有違

另外，施工廠商未依工程契約規定送審防火捲門等裝修材料，或施工計畫所列防火漆施作規格未符主管機關授權核發認可書要求，仍經專案管理與設計監造單位同意通過審查；甚至，施工廠商還有施作地下室頂板之鋼筋外露，混凝土保護層厚度不足等缺失。而設計監造單位則是未依契約規定，於工程開工後指派足額監造人員留駐工地執行職務。

對此國防部回應，已請施工廠商將吸音板材全數拆除並運離工地，並依約追究專案管理及設計監造單位責任。

針對防火捲門，施工廠商已修正防火捲門之送審文件，將防火漆之噴塗厚度依主管機關核定文件辦理修正，並針對防火捲門及防火漆等材料審查不實情節，檢討專案管理及設計監造單位責任。

另監造人員不足規定部分，已針對113年3月至11月監造人員異動違約部分計罰218萬元，並加強督導監造單位覈實依契約辦理監造；鋼筋外露及混凝土保護層厚度不足部分，已進行補強並完成查驗，後續將持續落實三級品管制度，避免類案肇生。

