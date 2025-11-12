洛馬交付第750套「海馬士」系統 已在10國服役

「海馬士」全球交付量已達750套，並已在台灣等10個國家服役。（圖取自洛克希德．馬丁網站）

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據軍事網站《Army Recognition》報導，美國國防巨擘洛克希德．馬丁（Lockheed Martin）於2025年11月5日宣布，旗下M142高機動砲兵火箭系統（HIMARS，俗稱「海馬士」）的全球交付量已達750套。報導指出，這一生產里程碑與美國及其盟邦對長程精準火力的需求上升相符。

報導指出，「海馬士」是一種6×6輪式高機動發射車，滿載重量約16.2噸，車長約7公尺，可由C-130運輸機空運部署。系統由3人操作，最高時速約85公里，具備「打了就跑」（shoot-and-scoot）戰術特性，可在完成射擊後迅速機動，以提升戰場存活率。

「海馬士」採用密封式發射莢艙，每艙可裝填6枚227公厘「導引多管火箭系統」（GMLRS）火箭彈，或1枚「陸軍戰術飛彈系統」（ATACMS），亦可搭載2枚次世代「精準打擊飛彈」（PrSM）。GMLRS射程約70公里，增程型ER GMLRS可達150公里；PrSM則在2025年7月通過最終量產核准，設計射程超過400公里。

報導指出，目前「海馬士」已在10個國家運作。澳洲、愛沙尼亞、波蘭及台灣等用戶已完成接收並開始操作。各國正將此系統納入長程精準火力架構，以增強快速部署與多域作戰能力。

產線擴增 配合長程精準火力計畫

根據報導，洛克希德．馬丁位於美國阿肯色州坎登（Camden）的生產線是主要製造據點，近年已擴充產能以支援「長程精準火力」（Long Range Precision Fires）計畫。該廠同時生產ER GMLRS及PrSM彈藥，確保發射車與飛彈生產可同步擴大。報導指出，目前每一套交付的「海馬士」均設計為可相容未來彈種，以確保後續升級彈性。

