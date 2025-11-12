您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
【影】瘋狂麥斯式進攻 俄軍乘破車攻入烏東重鎮波克羅夫斯克
俄軍士兵騎乘機車，在濃霧中攻入烏東重鎮波克羅夫斯克。此一場景被形容宛如電影《瘋狂麥斯》。（路透）
〔編譯陳成良／綜合報導〕據路透報導，俄羅斯宣稱其部隊已深入烏克蘭東部城市波克羅夫斯克（Pokrovsk）與庫皮揚斯克（Kupiansk）。一段由俄國軍事部落客發布的影片更顯示，俄軍士兵以騎乘機車、甚至坐在殘破不堪的汽車車頂上，以一種被形容為宛如電影《瘋狂麥斯》（Mad Max）場景的方式，攻入了這座被俄媒稱為「頓內茨克門戶」的戰略重鎮。
俄國軍事部落客11日發布的影片據稱顯示，在濃霧籠罩的道路上，俄軍士兵搭乘著機車與各式奇特的汽車、廂型車前進。許多車輛不僅門窗盡失，部分士兵更直接坐在殘破的車頂上。Telegram用戶形容此景如同1979年描述末日荒涼景象的電影《瘋狂麥斯》。路透已證實影片拍攝地點確為波克羅夫斯克，但無法獨立查證拍攝日期。
Viral videos show Russian infantry advancing "Mad Max" style in Ukraine's Pokrovsk city.— DW News （@dwnews） November 11, 2025
Reuters has verified the location, but not the date. Telegram users say the scenes reminded them of the 1979 action film, which unfolds in a post-apocalyptic landscape. pic.twitter.com/wuo5s5vZQt
烏克蘭總統澤倫斯基形容波克羅夫斯克周遭局勢「艱難，特別是天氣狀況有利於敵方攻擊」。其最高指揮官瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）更在Telegram上承認，在東南部的札波羅熱（Zaporizhzhia）地區，烏軍的處境已「顯著惡化」。
烏克蘭軍方表示，目前約有300名俄軍士兵已進入波克羅夫斯克市內，俄方正持續增兵。而俄羅斯方面則宣稱，已控制城內256棟建築，部隊正向市中心及火車站周圍推進。
報導指出，莫斯科數日來一直宣稱已包圍該市，但基輔方面則予以否認，並堅稱通往鄰近城市米爾諾赫拉德（Myrnohrad）的補給線依然暢通。
除了波克羅夫斯克，俄羅斯國防部也發布影片，宣稱已控制庫皮揚斯克東部的一處油庫，以及南部的多個火車站。然而，報導強調，無法獨立證實任何一方的戰場報告。
