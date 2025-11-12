【影】瘋狂麥斯式進攻 俄軍乘破車攻入烏東重鎮波克羅夫斯克

俄軍士兵騎乘機車，在濃霧中攻入烏東重鎮波克羅夫斯克。此一場景被形容宛如電影《瘋狂麥斯》。（路透）

〔編譯陳成良／綜合報導〕據路透報導，俄羅斯宣稱其部隊已深入烏克蘭東部城市波克羅夫斯克（Pokrovsk）與庫皮揚斯克（Kupiansk）。一段由俄國軍事部落客發布的影片更顯示，俄軍士兵以騎乘機車、甚至坐在殘破不堪的汽車車頂上，以一種被形容為宛如電影《瘋狂麥斯》（Mad Max）場景的方式，攻入了這座被俄媒稱為「頓內茨克門戶」的戰略重鎮。

俄國軍事部落客11日發布的影片據稱顯示，在濃霧籠罩的道路上，俄軍士兵搭乘著機車與各式奇特的汽車、廂型車前進。許多車輛不僅門窗盡失，部分士兵更直接坐在殘破的車頂上。Telegram用戶形容此景如同1979年描述末日荒涼景象的電影《瘋狂麥斯》。路透已證實影片拍攝地點確為波克羅夫斯克，但無法獨立查證拍攝日期。

請繼續往下閱讀...

Viral videos show Russian infantry advancing "Mad Max" style in Ukraine's Pokrovsk city.



Reuters has verified the location, but not the date. Telegram users say the scenes reminded them of the 1979 action film, which unfolds in a post-apocalyptic landscape. pic.twitter.com/wuo5s5vZQt — DW News （@dwnews） November 11, 2025

烏克蘭總統澤倫斯基形容波克羅夫斯克周遭局勢「艱難，特別是天氣狀況有利於敵方攻擊」。其最高指揮官瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）更在Telegram上承認，在東南部的札波羅熱（Zaporizhzhia）地區，烏軍的處境已「顯著惡化」。

烏克蘭軍方表示，目前約有300名俄軍士兵已進入波克羅夫斯克市內，俄方正持續增兵。而俄羅斯方面則宣稱，已控制城內256棟建築，部隊正向市中心及火車站周圍推進。

報導指出，莫斯科數日來一直宣稱已包圍該市，但基輔方面則予以否認，並堅稱通往鄰近城市米爾諾赫拉德（Myrnohrad）的補給線依然暢通。

除了波克羅夫斯克，俄羅斯國防部也發布影片，宣稱已控制庫皮揚斯克東部的一處油庫，以及南部的多個火車站。然而，報導強調，無法獨立證實任何一方的戰場報告。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法