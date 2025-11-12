川普命令美軍狂炸運毒船！使用軍機、武器曝光

MQ-9「死神」無人機。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕在美國總統川普命令下，美軍自今年9月起，頻繁在加勒比海及太平洋等國際水域針對運毒船隻發動空襲，已知至少造成76人死亡。根據外媒爆料，這些攻擊大多由MQ-9「死神」無人機執行，並使用搭載的「地獄火」飛彈進行轟炸。AC-130J「幽靈騎士」砲艇機和美軍其他戰鬥機也參與了少數的攻擊。

AC-130J砲艇機。（美軍DVIDS網站）

根據《CNN》報導，自9月初以來，美軍已進行19次打擊，摧毀20艘船隻並擊斃76人，相關行動聲稱是為了「遏止毒品流入美國」，然而到目前為止，五角大廈並沒有公開承認軍方使用的戰機或武器。

請繼續往下閱讀...

《CNN》透過衛星影像，發現美軍在波多黎各和薩爾瓦多的軍事設施出現異常活動，其中，位於波多黎各的羅斯福路海軍基地已經重新啟用，並出現了 MQ-9 、F-35戰機，以及至少一架 AC-130J ，《CNN》認為這些武器被投入在加勒比海地區的打擊行動。另外，薩爾瓦多的科馬拉帕基地位於薩爾瓦多沿海，涵蓋了更廣闊的太平洋區域，獨特的戰略位置也為美軍提供更多戰略選擇。

報導指出， MQ-9 搭載的地獄火飛彈本來是為摧毀敵方坦克而設計的，但在現今無人機作戰中已成為一種常用的武器，能夠打擊各種地面目標；《CNN》並透過照片發現一架在薩爾瓦多執行任務的 AC-130J 搭載了兩門火砲，其中一門為105榴彈炮。

美軍近日頻繁打擊運毒船隻，花費也引起國會議員們關心。官員並未提供具體金額及費用，不過他們承認，包括飛行燃料等費用已及使用的彈藥費，每次打擊成本通常為數十萬美元。例如一枚地獄火飛彈價格大約為15萬美元， MQ-9 每小時光飛行費用約要3500美元、而F-35戰機每小時則要4萬美元。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法