愛國者失靈？法軍稱SAMP/T更能攔截俄「伊斯坎德」飛彈

美國製「愛國者三型（MSE）」防空系統發射攔截彈。（圖：美國陸軍）

〔編譯陳成良／綜合報導〕 據烏克蘭軍事網站《Defense Express》報導，法國陸軍參謀長曼登（Fabien Mandon）在國會聽證會上公開評估，「SAMP/T」防空系統在攔截俄羅斯「伊斯坎德」（Iskander）彈道飛彈的表現上，已優於美製的「愛國者」系統。報導分析，這並非飛彈硬體的重大改造，而是俄軍已透過更新軟體，使其飛行軌跡能專門針對「愛國者」系統的弱點進行規避。

報導指出，自今年春季以來，外界已觀察到「伊斯坎德」飛彈對「愛國者」防空系統的突防成功率有所提高。法國軍方的評估，讓其中一種解釋更具可信度：俄軍工程師可能已透過建立「愛國者三型」（Patriot PAC-3/MSE）系統的雷達模型，分析其搜索扇區、飛彈運動性能等真實數據後，據此調整了「伊斯坎德」的攻擊角度、飛行時機與終端機動觸發點，使其能落入雷達的偵測死角或性能下降的區域。

俄軍可能耗費數年蒐集作戰資料，藉以反覆調整飛行參數並驗證成效。此一過程需要透過在烏克蘭戰場的多次實際交戰，來收集「愛國者」系統在真實作戰條件下的精確數據，包括雷達更新率、火控演算法等關鍵參數。

由法、義兩國合作研製的「SAMP/T」防空系統，正發射其配備的「紫菀30」（Aster 30）攔截彈。（圖：MBDA）

SAMP/T為何更有效

報導解釋，「愛國者」與「SAMP/T」系統的技術架構根本不同，這導致了攔截成效的差異。「愛國者」的AN/MPQ-53/65雷達使用F-G波段，搜索扇區有限（約90度）；而「SAMP/T」的「阿拉貝爾」（Arabel）X波段雷達則採用X波段，具備近乎環形的搜索能力，其「紫菀30」（Aster 30）飛彈的導引與飛行性能也截然不同。因此，專為欺騙「愛國者」而設計的飛行路徑，在面對「SAMP/T」時便效果大減。

報導推斷，俄軍可能並未將「伊斯坎德」飛彈全面重新設計，而是採取了更務實的針對性優化。其做法可能僅是針對「愛國者三型」的構型，調整飛行參數，並可能增加了專門利用其雷達特性的誘餌措施。

軟體漏洞可由軟體修補

報導最後指出，對「愛國者」的用戶而言，好消息是這主要是一個可透過軟體反制的問題。理論上，可藉由更新雷達模式、接戰演算法與飛彈尋標器濾波器等方式，相對迅速地彌補被利用的漏洞。這是一場動態的「情境性對抗」（situational duel），而非單方面的技術突襲。

