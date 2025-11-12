限制級
美參院力保E-7預警機 通過政府臨時預算還授權研發預算
圖為澳洲皇家空軍的E-7預警機。（波音公司官網）
〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國空軍取消開發E-7楔尾鷹空中預警機，引發空軍退將集體反彈，聯名致函國會希望阻止，對此參眾兩院皆提出法案維持E-7研發經費。而參議院10日通過臨時預算（持續決議，CR），繼續向政府提供資金至明年1月30日，特別的是其中還包括6.47億美元（約新台幣192.4億）的完整年度E-7的撥款，讓其得以續命。
軍聞網站「Air & Space Forces Magazine」報導，一般持續決議禁止各政府單位啟動新項目、增加產量或簽訂多年採購合同，以及超出前一年撥款法案規定的支出上限。但參議院對該決議部分項目做出一些例外豁免，其中就包括美國空軍的E-7預警機。
五角大廈在2025財政年度的預算申請中，提出4.18億美元預算用於研發兩架原型機，對此國會並沒有同意，而是改通過一項為期一年的持續撥款決議。
根據決議文件，預算重新分配為1.88億美元的研發經費和2億美元的零件採購費，空軍也同意了該計畫。
然而五角大廈隨後便取消2026財年的E-7計畫，決議包括E-7相關研發評測和運營經費不超過1億9976萬6千美元，同時2025財年零件採購費的2億美元剩餘款項都轉入研發評測，僅繼續辦理製造原型機。
此決議引發爭議，參眾兩院皆提出法案阻止，參院提出了6.47億美元的預算決議，眾議院法案則禁止戰爭部流用（挪用）E-7經費，以及5億美元的撥款決議，不過兩院版本皆未送至另一院審查，便碰上政府關門。
