特別預算蓋132處鋼棚遭立院質疑 國防部：避免遭敵空偵暴露位置

國軍將動用特別預算興建132座鋼棚，圖為憲兵239營官兵與鋼棚內裝甲車合影情形。（資料照，青年日報提供）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部將動用韌性特別預算，在全國多處營區興建132處車輛鋼棚，遭立法院質疑對於戰力提升效果有限、優先程度低為由凍結1億元。對此，國防部透過書面報告解釋，國軍各營區現行大多停車場無停車鋼棚，若預算未獲解凍，裝備易遭敵軍空偵、暴露我軍位置等，因此懇請立法院同意預算解凍。

立法院院會10月中旬三讀通過「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」（簡稱韌性特別預算），歲出部分共編列5500億元，其中包含近日陸續進帳民眾戶頭的普發現金2360億元，國防部主管歲出預算編列1132億元，但在立法院審查過程中，遭減列50億餘元，另有部分預算遭凍結。

其中，攸關軍用鋼棚規劃與建置的預算項目，遭立法院凍結1億元，立委質疑，此應屬設施修繕維護與年度常態業務，應由年度預算辦理，且考量國軍營建工程常有變更設計，若以特別預算集中辦理，恐造成執行壓力過大而難以如期完成；軍車停車棚整修多為改善環境、便利管理，對戰力提升效果有限，優先度低，不符戰備迫切要件，也有與年度預算營區修繕等重複編列疑慮。

國防部則透過書面報告表示，考量國軍因應作戰需求，陸續採購各型車輛，各營區現行停車場大多無停車鋼棚設置，為強化裝備露天儲存防護，依停放車輛長、寬、高諸元型式及數量等資料，參據「國軍營區設置建造原則」，律定鋼棚構型、規格、材質等，確保單位能依據統一規範建制鋼棚。

國防部表示，立院凍結「強化國土防衛能量」項下「軍車集用場整修」預算1億元，若預算未獲解凍，將影響裝備無足夠鋼棚遮蔽，易遭受敵空偵，曝露我軍位置，且裝備長期曝曬，易使車內塑膠材質製品老化，影響裝備妥善。

