限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
【影片】距邊境1400公里 烏克蘭無人機擊中俄羅斯煉油廠
俄羅斯奧爾斯克煉油廠11日遭無人機襲擊後，廠區竄出濃煙。（圖／擷取自Telegram頻道Exilenova+）
〔編譯陳成良／綜合報導〕 據烏克蘭軍事網站「Militarnyi」11日報導，烏克蘭的攻擊無人機已成功襲擊了位於俄羅斯奧倫堡州奧爾斯克市（Orsk）的「奧爾斯克煉油廠」（Orsknefteorgsintez）。該地點距離烏克蘭邊境約1400公里，再次刷新烏軍長程打擊紀錄。網路上已流出相關影片與照片，顯示廠區竄出濃煙。
報導指出，此次遭襲擊的可能是煉油廠內的AVT裝置，該裝置負責原油的初級處理（蒸餾）及其分離作業，是煉油廠最重要的技術設施之一。
請繼續往下閱讀...
此次攻擊發生在11日下午，社群平台Telegram頻道「Exilenova+」率先公布了相關影片與照片。畫面顯示，煉油廠廠區內因火災竄出濃煙，多輛消防車已趕赴現場以控制火勢。
根據報導，在基輔時間11日中午12時過後，網路上開始出現關於有無人機正飛向該煉油廠的報告。不久後，當地的目擊者便在網路上發布了大量影片與照片，證實無人機已擊中目標。
報導強調，奧爾斯克市距離烏克蘭邊境約1400公里，此次成功的襲擊，再次凸顯了烏克蘭長程無人機打擊能力的顯著提升，已能威脅到俄羅斯更深遠的腹地。免費訂閱《自由體育》電子報
熱門賽事、球星動態不漏接