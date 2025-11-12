【影片】距邊境1400公里 烏克蘭無人機擊中俄羅斯煉油廠

俄羅斯奧爾斯克煉油廠11日遭無人機襲擊後，廠區竄出濃煙。（圖／擷取自Telegram頻道Exilenova+）

〔編譯陳成良／綜合報導〕 據烏克蘭軍事網站「Militarnyi」11日報導，烏克蘭的攻擊無人機已成功襲擊了位於俄羅斯奧倫堡州奧爾斯克市（Orsk）的「奧爾斯克煉油廠」（Orsknefteorgsintez）。該地點距離烏克蘭邊境約1400公里，再次刷新烏軍長程打擊紀錄。網路上已流出相關影片與照片，顯示廠區竄出濃煙。

報導指出，此次遭襲擊的可能是煉油廠內的AVT裝置，該裝置負責原油的初級處理（蒸餾）及其分離作業，是煉油廠最重要的技術設施之一。

此次攻擊發生在11日下午，社群平台Telegram頻道「Exilenova+」率先公布了相關影片與照片。畫面顯示，煉油廠廠區內因火災竄出濃煙，多輛消防車已趕赴現場以控制火勢。

根據報導，在基輔時間11日中午12時過後，網路上開始出現關於有無人機正飛向該煉油廠的報告。不久後，當地的目擊者便在網路上發布了大量影片與照片，證實無人機已擊中目標。

報導強調，奧爾斯克市距離烏克蘭邊境約1400公里，此次成功的襲擊，再次凸顯了烏克蘭長程無人機打擊能力的顯著提升，已能威脅到俄羅斯更深遠的腹地。

