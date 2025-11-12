俄PAK DA匿蹤轟炸機難產 洩密文件曝：挪用Su-57零件續命

俄羅斯次世代匿蹤轟炸機「PAK DA」的概念圖。該機採飛翼構型設計，作戰酬載估計可達30至35噸。（圖取自Telegram）

〔編譯陳成良／綜合報導〕軍事網站《Army Recognition》報導，根據國際志願者情報團隊「InformNapalm」4日公布的外洩文件，俄羅斯正將其現役Su-57戰機部分零件，轉用於機密的次世代「PAK DA」匿蹤戰略轟炸機計畫。此舉凸顯了俄國這項計畫因歐盟制裁、精密工具機短缺及產能受限，面臨的嚴重延宕。

「InformNapalm」公布的文件揭示了PAK DA內部子系統細節，包括用於開闔內置彈艙艙門的液壓致動器與齒輪絞鏈（型號80RSh115、80RSh）。文件證實，這些維持匿蹤性能的關鍵組件與Su-57戰機使用硬體有直接關聯。

請繼續往下閱讀...

報導指出，精密製造能力是該計畫的最大瓶頸，尤其在歐盟於2025年10月23日將主要製造商OKBM列入制裁名單後，進一步收緊了工具機的進口管道。外洩文件顯示，零組件的生產與原型機整合時程，已推遲至2027年。

俄羅斯次世代匿蹤轟炸機「PAK DA」將採用改良自Tu-160M2戰略轟炸機（圖）的NK32-02發動機。（圖／RussianPlanes/Alexey）

PAK DA計畫源於1990年代末，旨在取代俄軍現役的Tu-95MS與Tu-160轟炸機。其設計於2013年最終敲定為亞音速的飛翼構型，強調匿蹤性與內置酬載能力，而非超音速突防。然而，原定於2023年進行驗證機首飛的目標已無法實現。

根據已知資訊，PAK DA將是一款由4名機組人員操作的大型飛翼轟炸機，最大起飛重量預計接近145噸，與美國的B-2「幽靈」轟炸機相當。其不加油航程預計在1萬2000至1萬5000公里之間，作戰酬載則為30至35噸。為達成低可偵測性，其機身整合了複合材料與雷達吸波塗層，並採用無尾翼的飛翼設計。其發動機將深埋於機身內，進氣口經特殊塑形以遮蔽壓縮機葉片，排氣口則採扁平化設計以降低紅外線訊號。

報導指出，PAK DA的作戰定位是遠程飛彈發射平台。預計將部署射程達6500公里的Kh-BD長程巡弋飛彈，以及Kh-101、Kh-102等常規與核打擊飛彈，未來也計畫整合Kh-95等極音速武器。

與中美同級機的比較

與美國的B-21「突擊者」（Raider）相比，後者受益於更新的複合材料與先進任務軟體。與中國的轟-20（H-20）相比，後者則擁有更廣泛的工業資源與現代電子製造能力。報導總結，PAK DA的成功，將取決於俄羅斯能否在制裁下，維持穩定的供應鏈並完成推進系統、感測器與武器的整合。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法