劉志斌上將月底退伍誰來接？唐華上將「動不動」要看海鯤潛艦

國防大學校長劉志斌上將月底退伍，圖為他在校長任內應邀赴捷克訪問，雙方簽署合作備忘錄，劉志斌並著軍裝與捷克國防大學副校長Libor Kutěj合影。（取自捷克國防大學網站）

〔記者羅添斌／台北報導〕軍方高階將領在本月底將有大幅度的調整，國防大學校長劉志斌上將屆退，誰來接任國防大學校長一職，因為會牽動上將丶中將的人事調整，已成為軍政圈熱議的話題，至於一再被點名異動的海軍司令唐華上將，卻因為海鯤潛艦的測試進度放緩，測試做一半是否有必要換人負責，反而成為唐華是否調整異動的關鍵因素之一。

在另一方面，陸軍系統在本月底至少有三位資深中將屆齡退伍，包括副參謀總長陳忠文中將丶全動署署長李定中中將以及後備指揮部指揮官劉協慶中將，牽動的幅度更大，至少會有十餘位中將及資深少將的調動，屆時是否持續循序漸進的人事布局，又或是會有新世代將領的接掌要職，都是觀察三軍統帥賴清德與國防部長顧立雄在國防軍事領域發展的指標。

劉志斌上將在2022年6月，由海軍司令職務調任為國防大學校長，任內開創了軍事院校首長與友邦院校合作的先例，例如捷克國防大學在2023年2月邀請國防大學校長劉志斌上將赴該校簽署雙邊學術合作備忘錄，國防大學亦於3月底邀請捷克國防大學校長率團蒞校辦理學術講座，務實推動並深化雙邊學術交流。國防大學並表示，後續將依計畫辦理國際學術講座、論壇等相關活動，以提升國防大學師生國際戰略視野及區域安全認知。

由於這次的交流互訪做的相當成功，國防部於是規劃為年度例行性的計畫與活動，由國防大學上將校長率團訪問歐洲丶亞洲及非洲國家友邦，並且列為常態性的規劃，讓國軍上將出訪成為公開化丶國際化的行程。

海軍系統在這兩年做了許多的調整與改變，許多單位進行整併，司令唐華上將曾說：「也許看不到改變，但改變已在發生」。（圖：取自總統府）

國防大學校長其更像個榮譽職，職務不限定單一軍種上將出任，也因此，劉志斌預定在本月底屆齡退伍之後，三軍系統的現役上將都曾被點名接任，例如陸軍系統的鍾樹明上將（現任國防部軍備副部長）丶海軍系統的唐華上將（現任海軍司令）以及空軍系統的黃志偉上將（現任副參謀總長執行官），上將的人事任免都是由總統決定，至於月底會由誰成為任國防大學校長，將會由總統府來揭曉。

國防大學這一波將會同時產生新任校長及副校長，原任國防大學副校長兼戰院院長葉國輝中將，因健康因素考量，已在十月中旬辦理退伍。葉國輝曾任國防部作戰暨計畫次長丶六軍團指揮官丶教準部指揮官等職，本是軍方寄予厚望丶相當看好升任上將的重要將領，無奈因為健康因素不得不提早卸下軍職，回歸家庭安心休養。

