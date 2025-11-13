海軍7號浮塢最新影像曝 預計2026年交船

船迷於11月上旬捕捉到海軍7號浮塢最新影像，預計2026年交船。（讀者授權自由時報專用）

〔記者洪定宏／高雄報導〕台船承造的海軍7號浮塢今年10月下旬離開台船大塢，船迷於11月上旬在高雄港捕捉到最新影像。依台船公告資訊顯示，合約交期為2026年11月30日。

台船指出，新建浮塢得標金額8.6億多元，全長126公尺，最大模寬36公尺，非沉潛作業時最大吃水2.5公尺，沉潛作業時最大吃水12公尺，可執行3800公噸以下無特定限制條件艦艇塢修作業。

台船強調，新建浮塢特色為採用台船研發的「自動化壓浮儎系統」、「機艙延伸警報系統」、「船用裝載電腦軟體」，並整合閥控系統和電源管理系統，除提升浮塢執行任務操作效能，也供操作人員在遠端監控相關設備執行狀況。

據了解，海軍6號浮塢已有70多年歷史，承載量已無法滿足軍艦塢修需求，且今年5月29日在左營軍港進行壓浮載測試時，艙間不明原因進水，雖然緊急排水，仍因進水無法控制而坐底，人員無傷損。不過，案發至今已將近半年，海軍方遲未說明最新進展。

