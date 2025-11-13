自由電子報
美眾院結束政府停擺 國務院馬上通知國會軍售丹麥340枚AIM-9X飛彈

2025/11/13 10:23

圖為AIM-9X空對空飛彈。（圖取自美國空軍）圖為AIM-9X空對空飛彈。（圖取自美國空軍）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國眾議院今日決議通過參議院版美國政府臨時預算決議，結束史上最長的政府停擺，與此同時，美國國務院也立即通知國會，批准出售價值3.184億美元（約新台幣98.99億）的響尾蛇AIM-9X Block II飛彈。

根據國家安全合作局（DSCA）公告，國務院已於當地時間12日批准軍售丹麥政府340枚響尾蛇AIM-9X Block II飛彈，以及34套響尾蛇飛彈戰術導引裝置，並包含相關訓練、軟體、零件和支援服務。

DSCA表示，此次軍售將確保丹麥空軍與美國及其他盟軍的互通性，並強化其參與共同利益任務的能力，從而提升丹麥應對威脅的能力。丹麥目前已在其F-35A戰機和地面防空系統中裝備AIM-9X飛彈系統，並能順利將這些裝備整合到部隊中。

AIM-9X Block II飛彈配備了現代化的引信和數位保險系統，進一步增強了飛彈的安全性。該型號採用ATK MK-139火箭發動機，具備推力向量控制功能，顯著提升飛彈的機動性。飛彈的前翼為固定設計，並搭配較小的控制翼面，以改善飛行性能。關於飛彈的具體速度與射程數據，目前仍屬機密。

此外，AIM-9X飛彈也可搭載在「國家先進地對空飛彈系統」（NASAMS）上，用於攔截巡弋飛彈和其他空中目標。

