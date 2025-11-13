自由電子報
軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

AIT處長谷立言拜會鄭麗文 顧立雄：盼朝野支持國防預算逐步增加

2025/11/13 10:28

立法院外交及國防委員會13日邀請國防部長顧立雄報告「國軍編現比提升之具體方案及因應作法」，會前受訪。（記者廖振輝攝）立法院外交及國防委員會13日邀請國防部長顧立雄報告「國軍編現比提升之具體方案及因應作法」，會前受訪。（記者廖振輝攝）

〔記者方瑋立／台北報導〕針對傳出美國在台協會（AIT）處長谷立言與國民黨主席鄭麗文交流國防預算議題，國防部長顧立雄今（13）日說，國防預算並非數字增加，而是依據防衛作戰能力需求，基於敵情威脅，逐步適度增加預算、強化自我防衛能力，並結合友盟國家「以實力取得和平」，這是政府基本政策立場，盼不分朝野鼎力支持。

谷立言12日前往拜會國民黨主席鄭麗文，傳有對包括國防預算、國防自主、台美關係議題進行交流。AIT發言人對外說明，AIT與政治光譜下各領袖定期交流討論，強化美國與台灣堅若磐石的夥伴關係。

對此，顧立雄今天受邀到立法院外交及國防委員會報告「國軍編現比提升之具體方案及因應作法」，會前受訪強調，增加國防預算並不是單純讓數字增加，其背後真正的重點，是根據整體防衛作戰需求，購置需要武器裝備。

顧立雄說，任何國防預算增加都是基於敵情威脅程度、防衛作戰能力需要，我們需要強化自我防衛能力，一定要逐步適度增加國防預算、強化自我防衛能力，結合友盟國家，才能「以實力取得和平」，這是總統和國防部的基本立場和政策。

顧立雄強調，期盼不分朝野都鼎力支持，國軍基於自我防衛能力提升，基於防衛作戰能力的需求，基於敵情威脅的提升，所需要的國防預算。

另針對外界質疑編現比數字短期內提升約1%，顧立雄說，編現比本來就是浮動的狀態，會隨著包括軍事院校學生畢業後進入部隊服役、義務役服役、招募成效等，進行整體的統計，相關編現比數字都是根據實際狀況進行編列。

