烏克蘭首個無人機牆將投入使用 用於應對俄羅斯威脅

西方公司Atreyd透露，旨在阻止俄羅斯武器威脅的新型無人機牆即將部署在烏克蘭。

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕建造出無人機牆防禦系統的西方公司Atreyd向《商業內幕》（Business Insider）透露，旨在阻止俄羅斯武器威脅的新型無人機牆即將部署在烏克蘭。

根據《商業內幕》報導，要求匿名的Atreyd創始人表示，該防空牆由數十架小型無人機組成，旨在攔截來襲彈藥，將其從空中擊落。

Atreyd創始人指出，該防禦系統已運往烏克蘭，預計幾週內即可投入使用。

無人機牆的部署將標誌著此類防禦措施在衝突中首次投入使用，為烏克蘭抵禦日益嚴重的俄羅斯空襲提供1層新的保護。

該防禦系統將首先用於防禦俄羅斯單向攻擊無人機對烏克蘭城市和關鍵基礎設施的攻擊，之後可能會部署到更靠近前線的地方，以防禦極難攔截的高破壞性滑翔炸彈。

俄羅斯的單向攻擊無人機和滑翔炸彈，一直是烏克蘭面臨的嚴峻威脅。這些武器價格低廉，可大規模生產，還具備一定破壞力。

出於安全考慮，Atreyd創始人未透露無人機牆在烏克蘭的具體部署地點。但創始人稱，無人機牆將永久駐紮在當地。

Atreyd目前已與至少1家北約成員國簽訂合約，該國訂購了發射平台和無人機。目前該公司已在法國和烏克蘭建立生產線，並計劃將業務拓展至美國。

