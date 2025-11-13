MBDA豪擲870億擴產 奪德國新型DefendAir反無人機飛彈大單

圖為MBDA公司發布的「防空衛士」（DefendAir）反無人機飛彈系統作戰示意圖。（圖：MBDA）

〔編譯陳成良／綜合報導〕據專業軍聞媒體《Defence Blog》12日報導，歐洲飛彈製造商MBDA已與德國國防採購辦公室（BAAINBw）簽署合約，將開發並量產新型的「防空衛士」（DefendAir）反無人機飛彈。此合約旨在反制日益增長的無人機威脅，該飛彈未來將被整合至德軍的「天空遊俠30」（Skyranger 30）防空戰車。

這份於11月10日簽署的協議，涵蓋在MBDA德國施羅本豪森廠區的開發與生產。MBDA表示，DefendAir專為反制傳統防空系統難以對付的小型、快速移動無人機，特別是「蜂群」編隊攻擊。

MBDA德國分公司總經理高席爾德（Thomas Gottschild）形容，DefendAir是「無人機防禦領域真正的遊戲規則改變者」。他強調，該系統採用了成熟的「執法者」（Enforcer）飛彈技術，能降低開發風險並加速部署。

此飛彈不僅是德國「短程與極短程防空系統」（NNbS）計畫的一部分，也是德國對「歐洲天空之盾倡議」（ESSI）的關鍵貢獻。高席爾德透露，DefendAir已吸引了多個夥伴國家的濃厚興趣。

此合約簽署之際，正值MBDA大規模擴張產能。該公司計劃在2025至2029年間，再投資約28億美元（約新台幣870億元）以提升歐洲的飛彈產量。DefendAir將擴展MBDA現有的整合式防空解決方案。

具備模組化整合彈性

DefendAir的前身為「小型反無人機飛彈」，其設計核心是結合緊湊尺寸與精準導引能力。其模組化設計，使其未來能輕易整合至不同類型的陸基防空平台，提供高度運用彈性。

