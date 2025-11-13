M1A2T戰車少一味！立委曝未購美戰管系統 軍方：國軍自有系統可整合

立法院外交國防委員會本月10日前往裝訓部考察，民進黨籍召委王定宇在今（13）日揭露，國軍並未一併採購M1A2T的美製戰場管理系統 （Battlefield Management System，BMS），導致多台戰車可能會打同一個目標，顯示火力分配上的問題，要求國防部盡速補上、訓用合一，否則未來現、退役裝甲兵都要重新訓練一次。（圖：軍聞社）

〔記者方瑋立／台北報導〕國軍的Ｍ1A2T戰車部隊日前正式成軍，立法院外交國防委員會本月10日前往裝訓部考察，民進黨籍召委王定宇在今（13）日揭露，國軍並未一併採購M1A2T的美製戰場管理系統 （Battlefield Management System，BMS），導致多台戰車可能會打同一個目標，顯示火力分配上的問題，要求國防部盡速補上、訓用合一，否則未來現、退役裝甲兵都要重新訓練一次。

王定宇今天會議後受訪指出，近日考察發現，Ｍ1A2T當時並未一併採購BMS系統，導致無法執行現代化C2（指揮管制），還在用聲音在進行指揮，變成3台戰車打一個目標，或者2台戰車打一個目標，凸顯缺乏BMS上的火力分配、協同、共同圖像及指管系統的缺乏。

王也指出，M1A2T是好的裝甲車輛儎台，卻沒有適當的作戰系統、戰場系統，導致火力分配的問題，再加上目前受訓裝甲兵通通沒有概念，將來還得通通重訓一次，有點浪費、可惜。

王定宇也要求，國防部應該盡快補上這塊缺失、訓用合一，否則越慢補上，目前完訓的裝甲兵缺乏概念，解決方案提出後未來3梯次完訓部隊恐全數都要復訓。

立法院外交及國防委員會民進黨籍召委王定宇。（資料照）

另外，他強調，訓練合格的M1A2T裝甲兵需要21週，而軍人退役前操作的是CM11、M60，等到戰時要編實動員的時候，回來沒有裝備，所以建議在換裝之際，在離退前先挪出時間讓操作舊裝甲的人，至少熟悉新裝備概念，否則將來後備戰力編實，將無法編到合格的戰車部隊。

軍方官員則說明，在整個指管系統上，雖然美軍有自己的戰場管理系統，但台灣仍要依據自身的兵力結構調整，以及結合整個指管體系，包含情報、指管、火力都能確實達到數位化掌控敵情。

軍方說，當初Ｍ1A2T確實沒有規劃採購美軍的戰場管理系統，但是有納入自己指管的規劃，因為是整體聯合作戰，包含到整個指管韌性都要納入考慮，此案從初步報價到現在，整個指管系統都不斷更新，這段其實一直都有規劃，雖未採購美軍的，但國軍有自己的系統，後續預劃的指管系統跟Ｍ1A2T戰車的整合都沒有問題，最終都要跟地面作戰整合。

