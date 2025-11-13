自由電子報
軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

英國證實：F-35A核武將由美國控制、首相擁最終否決權

2025/11/13 13:58

美國空軍在加州愛德華茲空軍基地進行測試時，由F-35A戰機投擲枚B61-12核重力炸彈。（圖：美國空軍）美國空軍在加州愛德華茲空軍基地進行測試時，由F-35A戰機投擲枚B61-12核重力炸彈。（圖：美國空軍）

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據英國國防期刊（UK Defence Journal）報導，英國國防部近日在回應保守黨議員伍德（Mike Wood）的國會質詢時證實，其計劃為F-35A「閃電II」戰機配備的空射核武能力，將依據北大西洋公約組織（NATO）的「核共享」（nuclear sharing）協議，使用由美國控制的核子武器。

英國國防部主責武裝部隊事務的政務次官波拉德（Luke Pollard）在書面答覆中重申：「分配給北約雙重能力戰機（DCA）核任務的核武器，是美國的核武器，美國對其保留控制權與保管權。」

波拉德指出，北約的DCA核任務將在獲得北約核計畫小組（NPG）授權後，由北約歐洲盟軍最高司令（SACEUR）下令執行。波拉德補充，北約正是透過核計畫小組，對此任務行使政治控制權。

然而，波拉德強調，英國對於是否參與任務擁有最終決定權。他表示：「英國將始終保留根據英國首相的政治決定，選擇參與或不參與的權利。」他並指出，任何英國的潛在參與，都需經過政治授權。

因應俄國威脅 重啟空基核威懾

今年6月24日，英國首相施凱爾辦公室宣布，將購買12架能夠攜帶核彈頭的F-35A戰機，以支持北約核任務，擴大英國目前僅限於潛艦發射的核武庫，這也是自冷戰結束以來，英軍戰機首度具備掛載核彈頭的能力。

自冷戰結束後，英國的核威懾僅依賴皇家海軍的潛射飛彈。法國國際關係研究所核子專家法耶（Heloise Fayet）向法新社分析指出，英國此舉表明「歐洲繼續重新核武化，以及北約強化嚇阻能力，以面對對手俄羅斯」。

F-35A戰機由美國洛克希德馬丁公司生產，與英國已在使用的F-35B垂直起降型不同，F-35A能夠攜帶核彈頭。這批戰機預計將駐紮在英格蘭東部的馬漢空軍基地（RAF Marham）。

