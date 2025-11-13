英超大艦隊支援艦開始建造 體積逼近伊莉莎白航艦將造3艘

圖左二即為英國新型艦隊補給艦。（圖取自英國國防部）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕為支援伊莉莎白航空母艦執行全球遠洋巡弋任務，必且汰換老舊補給艦，英國國防部開展艦隊堅實支援計畫（FSS），新的補給艦大小逼近伊莉莎白航空母艦，排水量更達39000噸，將成為英國海軍除航空母艦外最大的軍艦。

軍聞網站「Naval Technoloy」報導，目前FSS計畫已完成關鍵設計審查階段，將進入生產階段。目前英國皇家海軍輔助艦隊雖有3艘艦隊支援艦，但其中只有「維多利亞堡號」（A387）的海上整補（UNREP）設備，能與「伊麗莎白女王號」相容，且其餘2艘「羅薩里堡號」（A385）與「奧斯丁堡號」（A386），艦齡都已超過40年，亟需新艦汰換。

雪上加霜的是，由於英國國防部受限預算被迫退役數艘軍艦，使得英國海軍必須將老舊的海灣級船塢登陸艦再拿出來改裝用於作戰。

報導指出，「威爾斯親王號」航空母艦打擊群，在過去5個月部署於印太地區，因此FSS對於英國航空母艦非常重要。

根據資訊，每艘FSS最高航速可達19節，艦長216公尺，相當於兩個足球場的長度，排水量達39000噸，每艘船將有101名船員，並可根據需要為另外80名操作直升機、船隻或執行其他任務的人員提供住宿空間。

先前英國國防大臣華勒斯表示，該標案擬於2年內完成，3艘補給艦則擬於2032年前完工交艦，進而為2艘「伊麗莎白女王級」航艦與兩棲特遣支隊在全球作戰任務，提供彈藥、糧食與其他各種補給。

