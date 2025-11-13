俄軍部署新型SKVP雷達 烏克蘭警告「海馬士」恐遭癱瘓

美製「海馬士」（HIMARS）系統在烏東前線執行戰鬥任務。（圖取自烏克蘭國防部）

〔編譯陳成良／綜合報導〕據烏克蘭軍聞網站《Defence Express》報導，自2024年春夏以來，俄羅斯已部署一套以SKVP雷達為核心的反無人機網絡。該媒體引述專家警告，若烏克蘭無法有效反制此系統，其戰場偵察優勢與「海馬士」（HIMARS）等精準打擊能力將面臨嚴重削弱的風險。

報導指出，俄軍反無人機偵測網絡中，約九成由國產的SKVP「空域管制系統」構成，僅有少量缺口由中國製的FSTH-LD02、FSTH-LD03等雷達填補。此外，俄軍亦同時使用「彩虹」（Raduga）與「牛蒡」（Repeynik）等其他反無人機雷達系統。

請繼續往下閱讀...

根據《Defence Express》彙整的資料，由俄國「高精準系統公司」（Vysokotchnye Kompleksy）製造的SKVP雷達，其面板尺寸約1.2×1公尺，扇形覆蓋範圍約90度，在S波段（約2700–3100 MHz）運作，對無人機的偵測距離可達20公里。報導稱其關鍵特點是，俄軍通常將其隱蔽部署在距離前線5至7公里的樹叢或窪地中。

在作戰時，SKVP雷達負責偵測目標，再引導部署在2至5公里外的短程反無人機系統進行攔截。烏克蘭專家別斯克雷斯特諾夫（Serhiy "Flesh" Beskrestnov）表示，此舉將能系統性地清除烏軍的偵察無人機，從而斬斷為「海馬士」等精準武器提供目標座標的情報鏈。

偵搜難點與間接指標

報導分析，SKVP雷達因其體積小、無移動部件、熱訊號低且常利用地形遮蔽，極難被直接偵測。因此，目前實務上主要得依賴分析其約1千瓦（1 kW）的電力需求、車輛人員活動、偽裝破綻等間接指標來進行定位。

《Defence Express》指出，發展類似AGM-88「高速反輻射飛彈」（HARM）的被動雷達尋標武器，用於反制SKVP這類小型雷達，其成本與效益仍受到專家質疑。報導總結，定位並摧毀敵方的反無人機雷達，必須成為烏軍的最高優先事項，儘管此挑戰極為複雜，且不存在單一的特效解方。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法