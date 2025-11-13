跟進AT-6 巴西航空工業改造A-29超級巨嘴鳥攻擊機成無人機殺手

巴西航空工業也宣布跟進AT-6改裝，要將A-29超級巨嘴鳥輕型攻擊機改裝為反無人機專用。（圖取自巴西航空工業）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕為反制無人機與低強度空中威脅，美國德事隆集團（Textron）正積極將AT-6「狼獾」輕型攻擊機改裝為專門反制無人機。對此巴西航空工業也宣布跟進，要將A-29超級巨嘴鳥輕型攻擊機改裝為反無人機專用。

軍聞網站「Defence Blog」報導，巴西航空工業表示，A-29攻擊機的新配置整合了感測器、數據鍊和精確導引武器，能夠高效且低成本地探測、追蹤和摧毀無人機系統（UAS）。此次升級充分利用了該平台現有性能，並引入了針對反無人機作戰任務優化的特定系統。

該公司表示，強化型A-29採用專門數據鏈接收目標座標，配備光電/紅外線（EO/IR）感測器進行雷射追蹤和指示，並結合雷射導引火箭彈和機載機槍摧毀敵方無人機。該作戰概念（CONOPS）允許A-29客戶只需進行最小程度的改動，即可將反無人機任務整合到其標準任務組合中。

A-29超級巨嘴鳥攻擊機以其低成本、多功能性和堅固性而聞名，是一款專為在惡劣環境下進行作戰和訓練行動而設計的渦輪螺旋槳飛機。其堅固的設計使其能夠在簡易跑道和前沿作戰基地起降，支援包括近距離空中支援、空中遮斷、邊境監視以及情報、監視和偵察 （ISR） 在內的各種任務。A-29還能在惡劣的土地跑道上起降，其機腹有四個掛點，可以掛載對空、對地和通用炸彈，受到許多有預算限制的中小型國家喜愛。

