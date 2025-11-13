擔任國安局政務副局長職務長達7年8個月 柯承亨轉任國防院執行長

前國安局政務副局長柯承亨確定轉任為國防院執行長，他橫跨兩岸丶國防與國安等專業領域，被視為接掌國防院執行長的絕佳人選。圖為柯承亨赴立院報告備詢。（資料照，記者塗建榮攝）

〔記者羅添斌／台北報導〕在國安局擔任政務副局長職務長達7年8個月之久的柯承亨，總統府在今年10月29日發佈任免令，柯承亨已准辭職，應予免職。軍方內部隨即傳出消息，柯承亨可能會轉任為國防安全研究院執行長，軍方官員今天指出，國防院董事會已在本週稍早前通過這項人事案，並立即提送國防部長顧立雄核定，柯承亨最快明天就可上任。

國防院原任執行長李文忠先今年2月因故去職，職務由副執行長丶空軍退役中將劉峯瑜代理至今，由於執行長一職等同於政務職，又必須與國防部丶三軍體系丶國外軍事智庫保持良好關係，府方及國防部一直在考量適當人選接任，柯承亨具有橫跨兩岸丶國防與國安領域的專業經驗，被視為接任執行長的絕佳人選。

柯承亨很早就投入國防領域的研究，早在前總統陳水扁擔任立法委員時期，柯承亨就是阿扁國會辦公室內的研究助理，同時專攻國防預算及法案，協助陳水扁提出對國防事務的改革方案，立委時期的陳水扁，就譽為表現優異的國防立委，但其實有一半的功勞應該歸屬於處事低調的柯承亨。

陳水扁在2000年選總統之後，年輕的扁家軍幕僚加入政府團隊，分派到各個職務去，柯承亨先是擔任國家安全會議副祕書長職務，後接任國防部副部長，從先前的國會研究國防事務，到襄助總統擔任國安幕僚，甚至成為國防部的二把手，柯承亨可說是對國防政策與事務能精準掌握的少數非軍職人士之一。

在陳水扁的總統任期屆滿丶馬英九當選總統之後，柯承亨轉往民間企業任職，在當年全面檢討丶蜝至是追殺阿扁團隊成員的氛圍下，長期維持低調姿態的柯承亨，幸運的沒有成為箭靶，同時開始研究兩岸關係發展趨勢，蔡英文總統2016年上任後，同年12月底宣佈由柯承亨擔任海基會副董事長兼祕書長，到了2018年2月，蔡英文總統改且國安團隊，決定由柯承亨接任國安局政務副局長，結果在國安局一待就是7年8個月。

低調丶沉穩的個性，是柯承亨個性上的特質，但這也是許多重要首長願意將大任交付給柯承亨的原因，這位橫跨兩岸丶國防與國安領域的重量級人物如今接掌國防院執行長要職，未來如何帶領國防院開啟新局，值得持續關注。

