美軍F-47匿蹤戰機2028首飛 專為印太高威脅環境設計

美國空軍下一代主力戰機F-47的藝術家概念圖。該款第六代戰機由波音公司研發，預計於2028年進行首飛。此為示意圖，不代表最終設計。（圖取自Defence Index X帳號）

〔編譯陳成良／綜合報導〕據軍事網站〈Army Recognition》12日報導，美國空軍參謀長阿爾文上將（Gen. David Allvin）證實，由波音公司研發、用以取代F-22「猛禽」戰機的「次世代空優」（NGAD）主力戰機，其正式編號為F-47，並計畫於2028年進行首次飛行。此一宣告，是這個高度機密的國防計畫至今最明確的公開時程。

報導指出，F-47不僅是F-22的後繼機，更是空中作戰設計的一次重大革命。它整合了先進匿蹤外型、感測器融合、可變循環發動機以及「有人-無人協同作戰」等第六代戰機技術。據稱，其最高速度可達2馬赫，作戰半徑超過1800公里，旨在維持美國在印太等高威脅地區的空中優勢。美國空軍計畫採購185架F-47，作為其2030年後戰術機隊的核心。

F-47的戰略重要性在於其並非單獨作戰。它被設計為美軍空中「體系中的體系」之核心節點，能指揮、協同一支由AI驅動的「協同作戰飛行器」（CCA）機隊。這些無人僚機能在F-47的導引下，深入敵方空域進行偵察、電子干擾，甚至獨立或協同發動打擊，有如戰場上的「空中四分衛」。

儘管波音官方尚未評論，但報導引述多個國防消息來源指出，F-47的初期低速生產，可能已在波音旗下專責機密計畫、位於聖路易斯的「鬼怪工廠」（Phantom Works）悄然啟動。一名熟悉該計畫的產業官員更透露，主要的機身部件已在製造中，且至少有兩架原型機將在2027年中進入地面測試階段。

此計畫被視為美軍為因應中、俄等國在空權領域進步的關鍵反制手段。對波音公司而言，F-47則是在洛克希德．馬丁以F-35戰機主導市場20多年後，一次重返戰術戰機領域的重大戰略性勝利，也象徵其在第六代戰機與數位化設計能力的投入。

將首飛時程定於2028年，比外界普遍預期的要早，凸顯了NGAD計畫的急迫性。報導稱，其AI無人僚機的測試與整合，將在2026至2027年間加速進行。

