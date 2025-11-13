一彈多用！日本公布新型模組化長程飛彈 可變身偵察、打擊、誘餌彈

日本防衛裝備廳（ATLA）公布的新型長程反艦飛彈概念圖。該飛彈採用「模組化」設計，可依任務更換不同套件，旨在強化島嶼防禦能力。（圖：日本防衛裝備廳）

〔編譯陳成良／綜合報導〕日本防衛裝備廳（ATLA）近日公開一項新型長程反艦飛彈研發計畫，目標是強化日本的離島與周邊海域防禦能力。依據軍事網站《Defence Blog》報導，這款次世代飛彈採用模組化設計概念，可依任務快速更換感測器、彈頭或電子戰模組，提升在複雜戰場環境中的生存性與任務彈性。

ATLA 公布的研發示意圖顯示，新飛彈平台以一具共用的多用途彈體為核心，可安裝多種模組，包括雙模尋標器、紅外線尋標器、光電與紅外線感測器、干擾或誘餌模組，以及高威力彈頭。不同模組的搭配，使同一彈體可轉換為反艦、偵察、打擊或誘餌等構型，形成多用途武器系列。

依照 ATLA 說明，首款原型機將在 2025 年度進行開發，採用 XKJ301-1 渦輪噴射發動機，主要用於測試推進、導引與尋標器整合。此原型被定位為檢驗基礎飛彈平台的關鍵步驟，並用於驗證下一階段更複雜系統的整合能力。

日本防衛裝備廳（ATLA）公布的新型模組化飛彈設計概念圖。概念圖顯示，其核心概念是將一個通用的多功能彈體（中），與多種可互換的功能模組（左）進行組合，從而衍生出反艦、偵察、打擊或誘餌彈等多種不同功能的飛彈（右）。（圖：日本防衛裝備廳）

項目將在 2027 年展開後續發展，屆時將推出兩款試驗用飛彈構型 A 與 B。這些原型將測試更進階的感測器組合，包括光電與紅外線尋標器，以及高速資料鏈技術。同時，ATLA 也將驗證新的複合材料機體與改良後的飛行控制表面，以提升低可偵測特性。

匿蹤外型與高效率渦噴發動機 暗示射程大幅提升

從 ATLA 公開的示意資料中可見，新飛彈採用低可偵測外型與複合材料，以降低在敵方偵測系統前的暴露風險。雖然日本官方尚未公布射程，但 Defence Blog 指出，新設計的更大彈體與渦輪噴射發動機，意味著其射程可能遠超現役 12 式岸置反艦飛彈。

這款新型反艦飛彈是日本推動自主長程精準武器計畫的一部分。近年，東京已投資高超音速滑翔載具、增程型巡弋飛彈等技術，目標是在日益競爭的區域環境中強化遠距威懾力。ATLA 表示，此飛彈平台採用「開放式架構」，旨在替未來快速整合新技術預留空間，確保系統在長期內具備升級潛力。

