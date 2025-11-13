南韓新成立任務艦隊首次海上演習 神盾旗艦「正祖大王號」領航

〔編譯陳成良／綜合報導〕據美國海軍協會新聞網（USNI News）報導，南韓海軍新成立的「任務艦隊」（Task Fleet），已於11月9日至11日在日本海與朝鮮海峽舉行首次艦隊級海上演習。此次操演由號稱「美軍以外最大神盾艦」的「正祖大王號」領軍，並演練水面作戰、反潛與防空任務，展現首爾推動藍水海軍的最新進展。

根據南韓海軍發布的新聞稿，此次操演是該國「三軸體系」戰略的一部分，強調在戰時偵測並摧毀北韓關鍵軍事能力。演習期間，「正祖大王號」與同為神盾驅逐艦的「栗谷李珥號」及「西厓柳成龍號」，共同進行彈道飛彈的偵測與追蹤演練。

此次演習的旗艦「正祖大王號」（DDG-995），為南韓「正祖大王級」（KDX-III Batch-II）驅逐艦的首艦，也是美國海軍以外最大型的神盾作戰艦。與前一批次的「世宗大王級」相比，新艦配備24單元的「韓國垂直發射系統II」（K-VLS II），可發射新型彈道飛彈防禦攔截器與國產「玄武」系列彈道飛彈。

報導指出，「任務艦隊」以濟州島為基地，是南韓今年稍早成立的快速反應部隊，旨在因應北韓的戰略威脅並加強海上力量投射。此艦隊下轄三個任務中隊（71、72、73中隊），每個中隊皆由一艘神盾驅逐艦率領。

為配合「三軸體系」，南韓海軍持續提升其彈道飛彈防禦與遠程打擊能力。信源指出，「正祖大王號」與其姊妹艦均搭載大量垂直發射單元，可發射攔截飛彈、長程巡弋飛彈與國產彈道飛彈。此外，新型潛艦如「張永實號」（SS-087）也將配備潛射彈道飛彈，以增強對北韓的反制選項。

面對北韓、中國與俄羅斯三方壓力

此次演習恰逢南韓海軍建軍80週年，報導分析，南韓海軍的活動範圍已從朝鮮半島周邊，擴大至更廣泛的西太平洋區域；首爾需同時應對北韓擴張中的彈道與極音速武器能力，以及中國與俄羅斯日益頻繁的海空聯合巡邏。

