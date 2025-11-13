烏克蘭證實南線失利! 俄軍趁濃霧攻佔札波羅熱3村莊

烏克蘭第93機械化旅士兵，11日在頓內茨克地區康斯坦丁諾夫卡（Kostyantynivka）附近，協助撤離受傷的同袍。（美聯社）

〔編譯陳成良／綜合報導〕據美聯社報導，烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）12日證實，俄羅斯軍隊已攻佔了南部札波羅熱（Zaporizhzhia）地區的3處村莊。他表示，濃霧使俄軍得以滲透烏軍陣地，烏軍正陷入「艱苦的戰鬥」以擊退俄軍的推進。

瑟爾斯基同時指出，最激烈的戰鬥仍發生在東部頓內茨克（Donetsk）地區被圍困的城市波克羅夫斯克（Pokrovsk）。此外，東北部哈爾科夫（Kharkiv）地區的庫皮揚斯克（Kupiansk）與利曼（Lyman）等城市，近期的戰鬥也有所增加。

請繼續往下閱讀...

報導分析，俄羅斯更大、裝備更精良的軍隊已擴大其攻勢，使人手短缺的烏軍承受巨大壓力。然而，俄羅斯的消耗戰在傷亡與裝備上已付出高昂代價，而烏克蘭則將其戰果限制在漸進式的進展。美國智庫「戰爭研究所」（ISW）指出，俄軍同時在多條戰線發動攻勢，正使其後勤作業面臨困難。

報導指出，一場日益擴大的貪腐醜聞，可能使基輔官員分心。總理斯維里登科（Yulia Svyrydenko）已於週三宣布，司法部長加盧申科（Herman Halushchenko）因被列為調查對象而已遭停職。

與此同時，烏克蘭已對俄羅斯境內的軍事相關高價值資產，發動了持續性的長程無人機攻擊。根據烏軍總參謀部的說法，其最新一次的攻擊，隔夜襲擊了俄羅斯南部斯塔夫羅波爾（Stavropol）地區的一座化學工廠，該工廠為俄軍生產複合材料。

報導指出，旨在打擊俄羅斯經濟支柱石油產業的新一輪美國制裁，將於11月21日生效。其目的在於迫使俄羅斯總統普廷接受停火，但報導也提及，普廷至今仍迴避嚴肅的高層級和平談判。

