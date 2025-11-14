全面防範「紅色供應鏈」 國防部：對涉弊或違法行為「零容忍」

美國在去年開始去除無人機「紅色供應鏈」，美軍國防創新單位（DIU）還舉辦「藍色無人機」（Blue UAS）測評活動，測試數十種各式無人機，DIU計畫滾動式公佈「藍色無人機」清單。（圖：取自美軍國防創新單位網站）

〔記者羅添斌／台北報導〕國防預算年年增長，年底前還有總金額達到一兆三千億元的軍購特別預算要推出，無論是軍事系統採購丶營區與陣地的工程，資訊光電案的採購，都成為國內外廠商競逐的重點，國防部昨邀集百餘家廠商進行說明會，再三強調國軍現行採購以「防止紅色供應鏈滲入、杜絕不法行為」為重點，對任何涉弊或違法行為均秉持「零容忍」立場。

軍方人士今天指出，無人機成為各國競相發展的軍、民重點科技，由於中國在全球無人機供應鏈的占比相當大，包括我國、美國正著手去除無人機「紅色供應鏈」。美軍國防創新單位（DIU）在去年11月就舉辦首場「藍色無人機」（Blue UAS）測評活動，共測試35種各式無人機，DIU計畫滾動式公佈「藍色無人機」清單，做法可供我國參考。

為強化國防韌性及防範「紅色供應鏈」，促使國防產業界深入了解最新國軍採購政策，國防部昨日舉辦「114年度廠商座談會」，以「防範紅色供應鏈」與「強化國防自主」為雙核心主題，並邀集115家廠商、126位代表與會，透過雙向溝通與意見交換，增進廠商對政策方向的理解與配合，期能促進優質廠商積極參與，共同落實國防自主之目標。

國防部採購室主任趙亞平中將昨向百餘家廠商致詞時表示，國軍現行採購以「防止紅色供應鏈滲入、杜絕不法行為」為重點。（圖：取自青年日報）

座談會昨日在臺北市劍潭海外青年活動中心舉行，由國防採購室主任趙亞平中將主持，邀請行政院公共工程委員會、國家中山科學研究院、國防採購室及資源規劃司等單位進行專題報告。

趙亞平致詞時表示，國軍現行採購以「防止紅色供應鏈滲入、杜絕不法行為」為重點。近年來，部分承商違犯契約規定交付陸製產品及偽變造履約文件等情事，為防範類似問題再次發生，會中特別透過工程會「政府採購關於產地要求及程序」及國防採購室「國軍採購禁止大陸地區產品之認定與履約驗收作法」等專題報告，提醒廠商務必依法誠信履約，共同維護國家安全。

趙亞平指出，國防部對任何涉弊或違法行為均秉持「零容忍」立場，鼓勵廠商透過正當管道反映不法情事，共同維護公正採購環境；並強調，國軍各項採購均在兼顧國家安全與依法行政前提下，致力確保採購程序公開、公平，力求各項購案如期、如質完成。

