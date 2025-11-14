自由電子報
陸航1.2億對美軍購直升機夜視鏡 夜間飛航更安全

2025/11/14 10:41

圖為美軍UH-1H進行夜航訓練。（DVIDS）圖為美軍UH-1H進行夜航訓練。（DVIDS）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕陸航為維持夜間飛行能力，以1.2餘億預算委由駐美軍事代表團向美國軍購直升機夜視鏡裝備，確保夜間飛安無虞，預計明年6月中旬可交貨。

國防部12日發出決標公告，顯示駐美軍事代表團向美國軍購直升機夜視鏡裝備，決標金額1億2299萬882元。

另114年國防部年度預算書也顯示，陸軍含「直升機夜視裝備等2項零附件」軍購案，114年計需外匯美金280000元（約新台幣871.9萬）。

航用夜視鏡較民用夜視鏡複雜，需要各種輔助設備，與航用夜視鏡頭盔相容，包括數位式玻璃座艙等，其中美軍ANVIS/HUD-24夜視鏡，還能將重要的飛行和導航等重要資訊投射至夜視鏡上，使飛行員在夜間可轉頭觀測駕駛艙周遭視野。

