中共21軍機、3軍艦擾台 國軍嚴密監控應處
中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖。（國防部提供）
〔記者方瑋立／台北報導〕鳳凰颱風遠離，中國持續對台灰色地帶襲擾。國防部今（14）日公布，自昨（13）日上午6時起至今上午6時止，偵獲中共軍機21架次、軍艦3艘，持續在台海周邊活動。其中有18架次軍機逾越台海中線，進入台灣北部及西南空域。
據國防部發布的「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，共機活動分為兩個區域。第一波為昨上午9時40分至下午6時30分，計有7架次主戰機在北部空域活動，其中4架次逾越台灣海峽中線
第二波活動則在昨上午11時45分至下午6時45分，共有14架次主戰機進入台灣西南空域。
除空中活動外，同時偵獲3艘中共軍艦在台海周邊活動。國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控與應處。
