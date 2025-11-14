川普上任後首次 美對台軍售百億F-16、C-130、IDF零件

國務院當地13日宣布，對台軍售價值3.3億美元（約新台幣102.8億）的非標準零附件，範圍含蓋F-16、C-130和IDF戰機。（資料照）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國政府結束關門狀態後，國務院向國會發出多項軍售通知，其中就包含對台軍售價值3.3億美元（約新台幣102.8億）的非標準零附件，範圍含蓋F-16、C-130和IDF戰機，有助於維持我空軍戰備狀態。

根據國防安全合作局（DSCA）新聞稿，軍售內容包含F-16戰機、C-130運輸機和台灣產製的經國號（IDF）戰機的非標準組件、備用和維修零件、消耗品及配件、維修等相關服務，以及美國政府和承包商的工程、技術和後勤等服務。

請繼續往下閱讀...

DSCA表示，此軍售符合美國法律和政策，同時協助台灣持續現代化軍力，以維持可靠的防衛能力，有利於美國的國家、經濟和安全利益；此軍售將協助該善台灣的安全，並協助維持政治穩定、軍事平衡和地區的經濟發展。

DSCA強調，此軍售會改進台灣面對眼下和未來的威脅的能力，維持F-16戰機、C-130運輸機和經國號（IDF）戰機的戰備狀態。台灣方面不會有任何困難將軍售內容整合進部隊，軍售也不會改變地區的基本軍事平衡。

值得一提的是，DSCA表示，這些裝備將從美國政府的庫存做轉移，不會對美國的戰備狀態有任何不利的影響。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法