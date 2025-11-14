逼近俄羅斯！美軍B-52戰略轟炸機與芬蘭F-18戰機 北極圈聯合巡弋

美國空軍B-52H「同溫層堡壘」戰略轟炸機（上），日前與芬蘭空軍F/A-18「大黃蜂」戰鬥機在芬蘭上空伴飛。（圖：美國空軍）

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據國防新聞網站《Army Recognition》報導，一架美國空軍B-52H「同溫層堡壘」戰略轟炸機，12日與芬蘭空軍F/A-18「大黃蜂」戰機在芬蘭上空執行聯合任務。此舉被北約（NATO）形容為一次威懾行動，也是聯盟戰略轟炸機部隊與芬蘭防禦計畫緊密結合的具體展現。

在戰術層面上，此次任務整合了美國轟炸機、芬蘭戰機與地面「聯合終端攻擊管制員」（JTAC）團隊。B-52H在芬蘭JTAC的導引下，於索廷普羅（Sotinpuro）靶場模擬武器投射；F/A-18戰機則為這架高價值但慢速的轟炸機提供近距離護航與空域淨化。

從作戰層面看，這次任務為美軍提供了從西班牙遠征至北極地區的演練機會，也讓芬蘭空軍得以練習護航高價值目標。這同時也測試了北約從西班牙南部到挪威北部的跨國指揮管制鏈，驗證了盟軍的實時戰管能力。

《Army Recognition》強調，在戰略上，此次飛行展示了北約有能力將火力從地中海快速投射至北極圈。將B-52預先部署至西班牙，旨在於俄羅斯圖-95MS（Tu-95MS）等遠程轟炸機活動增加的背景下，維持靈活的全戰區轟炸機存在。

對芬蘭而言，護航任務凸顯了其從軍事不結盟國家迅速轉變為北約前線盟邦的角色。在2026年F-35A戰機服役前，其現代化的F/A-18機隊仍是空防中堅，此次任務證明該機隊能與盟軍第五代戰力無縫接軌。

威懾常態化 鞏固北約防線

該報導在結論中指出，此次任務不僅是媒體畫面，更是實戰演練，其目標是讓此類整合行動在北歐地區「常態化」。這種正常化正是北約威懾可信度的基石，證明其政治承諾有隨時準備的部隊與程序作為後盾。

