川普第二任期首次對台軍售 國防部：有助提升應處中共灰帶襲侵能力

美國國務院當地時間13日宣布對台軍售價值3.3億美元（約新台幣102.8億）的非標準零附件，範圍含蓋F-16、C-130和IDF戰機。（資料照）

〔記者方瑋立／台北報導〕針對美國政府開門恢復運作，國務院知會國會川普第二任期首次對台軍售案，售我空軍「非標準航材零附件」，我國國防部今（14）日對美方表示感謝，並強調這次供售F-16等機型非標準航材零附件，除有助於維持空軍戰機戰備、鞏固空防，也可強化防衛韌性，提升我應處中共灰色地帶襲侵能力。

美國國防安全合作局（DSCA）今天公告，對台軍售包含F-16戰機、C-130運輸機和台灣產製的經國號（IDF）戰機的非標準組件、備用和維修零件、消耗品及配件、維修等相關服務，以及美國政府和承包商的工程、技術和後勤等服務。

我國國防部對此表示，美國政府已於美東時間11月13日，就空軍「非標準航材零附件」總額3億3千萬美元對台軍售案，進行「知會國會」程序，並公布於美國防安全合作局（DSCA）網站，可望於1個月後正式生效。

國防部指出，美國基於「台灣關係法」與「六項保證」，持續協助台灣維持足夠的防衛能量，國防部表達感謝，並強調此次供售F-16等機型非標準航材零附件，除有助於維持空軍戰機戰備、鞏固空防；亦可強化防衛韌性，提升應處中共灰色地帶襲侵能力。

