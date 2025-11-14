國防部文職未達3成 學者:可重新檢討擴大文官 減軍職非戰鬥人員

國防部本部文職數量長年不到3成，國防部卻以現有文職數佔全體文職數文準稱合法，監察院痛批扭曲國防法精神。（國防部提供）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕近期國軍編現比不足8成引發關注，戰鬥部隊是否有足夠人力作戰成討論焦點。與此同時，監察院近日調查報告指出，依據國防二法「文人領軍」精神，國防部本部文職人員任用不得低於預算員額三分之一，但國防部不僅常年未達標，職缺率更逐年增加。學者表示，應重新檢討整個職缺結構，其實包括政戰局長、總督察室、主計等，甚至情報都能任用國防文官，未來更可進一步擴大至司令部層級，減少軍職非戰鬥人員比例。

監察院報告指出，所謂三分之一條款，理應是文職預算員額數除以整體預算員額數。然國防部卻以業管單位有權解釋國防法為由，考量軍職運用彈性等，無法區分部本部與所屬單位之軍職預算員額數為，逕直採用部本部文職數佔文職預算員額數為標準，說明目前逾86.7%符合規定。國防部意圖扭曲國防部組織法，掩飾長期未達標之事實。

以數字來看，國防部稱113年本部現有文職170員佔文職預算員額196員約86.73%合法，但整體來看，以111年資料，國防部規劃本部軍文職預算員額609員，文職佔203員，顯然國防部可清楚區分軍文職，並規劃文職佔總體三分之一。

監察院指出，另根據國防部資料，國防部本部文職職缺率不但高於行政院各機關平均，還有逐年增加趨勢，113年已來到13.27%。經查係文職編制官等偏低，致影響文職人員進入該部服務意願，且文職人員有長期未受重視、薪資誘因不足等問題癥結。甚至在薪資低於軍職狀況下，依然要求24小時待命比照軍職，或優先晉任現役軍官或軍轉文職人員，嚴重打擊士氣。

監察院更舉例，依歐美先進國家案例，其國防部本部任用國防文官比例均達7成以上，甚至日本將近100%，主要係希冀具有不同專業領域之國防文官在戰略規劃、國防政策、武器採購、資訊科技、財務管理及後勤補給等能發揮重要功能，並使部長在決定重大政策、戰略前，不會只聽見軍方將領的片面聲音，亦能廣泛聽取基層文官的專業意見。

對此監察院建議，未來如軍政副部長、常務次長，及政務辦公室、戰規司、法律司、資規司、總督察長室、國防採購室等領導職，應逐漸由純文人擔任；此外亦應培養更多高階文官來辦理研究發展、保養維護、財務管理、資訊管理等重要後勤工作。

國防院國安所研究員沈明室認為，依照國防二法，軍政、軍備體系可以有文官，軍令體系則不然，因此參謀本部就不應如此，但的確可以重新全部檢討，例如政戰局長、資通電軍都能任用國防文官，未來更可進一步擴大至司令部層級，減少軍職非戰鬥人員比例。

